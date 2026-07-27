Río Negro suma al Hospital Italiano como socio estratégico en salud

El Gobierno de Río Negro firmó un acuerdo marco con el Hospital Italiano y la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires para ampliar las capacidades del sistema provincial de salud, generar nuevas alternativas de atención de alta complejidad y desarrollar acciones conjuntas de capacitación, investigación e innovación.

El convenio fue firmado por el Gobernador Alberto Weretilneck; el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis; la Presidenta del IPROSS, Ivana Porro; y el Director de Relaciones Institucionales del Hospital Italiano, Juan Carlos Tejerizo.



Participaron además del acto el Intendente de Viedma, Marcos Castro; el Gerente Comercial del Hospital Italiano, Rubén Uriarte.; y el Coordinador del Área de Graduados de la Universidad del Hospital Italiano, Alfredo Mauricio Eymann.



“Esta alianza estratégica es por el futuro de la salud de los rionegrinos”, resumió Weretilneck y aseguró que este logro es el resultado de una planificación a largo plazo: “Este es el rumbo, este es el camino. Tener la tranquilidad de contar con el Hospital Italiano como aliado estratégico es un paso que deseamos desde hace mucho tiempo”.







El Gobernador repasó la complejidad sanitaria de una provincia de 202.000 kilómetros cuadrados, con distintos climas y densidades demográficas. Describió zonas donde los sectores público y privado tienen una presencia similar y otras donde el sistema público lo es absolutamente todo, además de la complementación permanente con las provincias vecinas.



Frente a ese escenario, destacó los resultados de una planificación de largo plazo: “Hacia el final del mandato, todos los hospitales de la provincia serán nuevos o estarán modernizados. Además, este año Río Negro tomó por primera vez en su historia los exámenes de las residencias médicas, trabaja permanentemente con las universidades y escuelas de medicina del territorio y desarrolla compras conjuntas entre el IPROSS y el Ministerio de Salud”.









En ese marco, adelantó que la próxima semana se realizará la reunión anual del Directorio del BID, oportunidad en la que se aprobaría un financiamiento de U$S 80.000.000 para modernizar integralmente el sistema de salud provincial. Explicó que una parte importante de esos recursos estará vinculada con las líneas de trabajo que comienzan a desarrollarse a partir de este convenio.









Respuestas de alta complejidad para los rionegrinos

El acuerdo incorpora a una de las instituciones médicas de referencia del país como socio estratégico de Río Negro y establece las bases para desarrollar mecanismos de derivación de pacientes de alta complejidad, teleconsultas, segundas opiniones médicas y seguimiento a distancia. También incorpora nuevas herramientas para la formación de profesionales y equipos de salud.

La iniciativa forma parte de una política provincial orientada a mejorar la calidad de las prestaciones y ampliar las herramientas disponibles para responder a situaciones que requieren atención especializada. El acuerdo contempla la posibilidad de desarrollar circuitos específicos para pacientes adultos y pediátricos, además de prestaciones como trasplantes, cirugías oncológicas y cardiovasculares y neurocirugías.





El Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó que el Hospital Italiano “es una de las instituciones líderes del país y nos ayudará a brindar una mejor atención médica a todos los vecinos y vecinas de Río Negro”.

Señaló que uno de los ejes del convenio será la formación de los recursos humanos. Los profesionales rionegrinos podrán capacitarse, realizar interconsultas y, en el caso de los residentes, acceder a sistemas de formación con la máxima tecnología disponible en el país. “Se federaliza el conocimiento”, sintetizó.





La Presidenta del IPROSS, Ivana Porro, celebró la decisión y sostuvo que “este acuerdo es un paso significativo para el sistema sanitario de la provincia, pero fundamentalmente para la salud de todas y todos los rionegrinos”.

Explicó que la firma amplía el convenio prestacional vigente con el Hospital Italiano, una institución de gran jerarquía a la que la obra social deriva numerosos afiliados con patologías de alta complejidad. La nueva instancia permitirá potenciar los cursos de capacitación y la telemedicina, para que afiliados y pacientes puedan realizar teleconsultas y acceder a segundas opiniones médicas.









Formación, investigación e innovación: los otros ejes de la alianza

Otro de los ejes centrales será la formación. Se prevén rotaciones de residentes rionegrinos en el Hospital Italiano y de profesionales de esa institución en hospitales de la provincia, además de becas, cursos y programas de capacitación en distintas disciplinas de la salud. También se abre la posibilidad de incorporar hospitales y profesionales rionegrinos a redes de investigación clínica y proyectos de innovación tecnológica.

En representación del Hospital Italiano, el doctor Juan Carlos Tejerizo aseguró: “Es un orgullo para nosotros firmar este acuerdo marco con la provincia. Va a ser en beneficio de ambas instituciones. Muchas gracias, pueblo de Río Negro, por recibirnos y por darnos la posibilidad de llegar a ustedes a través de este proyecto”.

Tejerizo resaltó que el Hospital Italiano tiene más de 170 años de trayectoria “y hoy posiblemente sea uno de los núcleos asistenciales y educativos más importantes de la Argentina”.

En este sentido, destacó el carácter estratégico del acuerdo para el desarrollo de la ciencia y la salud: “Una de las cosas que necesita nuestro país y nuestra institución es federalizar la salud. Por eso estamos abriendo nuestras puertas a todas aquellas provincias que necesitan apoyo, sobre todo en educación, investigación e innovación”.

También recordó el vínculo de larga data con Río Negro a través del IPROSS y remarcó que la medicina atraviesa una transformación profunda. En ese sentido, explicó que la incorporación de nuevas tecnologías permite realizar cirugías mediante procesos más breves y con mejores resultados, mientras que la investigación de nuevos tratamientos oncológicos beneficia a numerosos pacientes. Además, destacó la capacitación profesional como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de la atención.









El convenio establece líneas de cooperación en medicina de alta complejidad, telemedicina, investigación clínica y nuevas tecnologías, junto con mecanismos de complementación prestacional para futuras derivaciones. Cada iniciativa será instrumentada mediante acuerdos específicos que determinarán sus alcances, condiciones, recursos y responsabilidades.

De esta manera, Río Negro incorpora capacidades externas de primer nivel a las herramientas propias del sistema sanitario provincial, mediante una estrategia que integra atención, formación profesional, conocimiento e innovación para mejorar las respuestas que reciben los rionegrinos.