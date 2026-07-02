

Una de las viviendas construidas por el Gobierno del Chubut para familias que habían perdido todo durante los incendios forestales de comienzos de año fue destruida por un incendio registrado durante la mañana de este jueves en el sector La Angostura, paraje El Pedregoso, dentro del ejido de Epuyén. Imagen de archivoUna de las viviendas construidas por el Gobierno del Chubut para familias que habían perdido todo durante los incendios forestales de comienzos de año fue destruida por un incendio registrado durante la mañana de este jueves en el sector La Angostura, paraje El Pedregoso, dentro del ejido de Epuyén.





El siniestro generó una profunda conmoción , ya que la casa había sido entregada recientemente como parte del plan de reconstrucción impulsado por la Provincia para asistir a las familias afectadas por el devastador incendio que arrasó con decenas de viviendas en la zona.





De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las llamas consumieron la vivienda ubicada en La Angostura. Al cierre de esta edición no se habían informado oficialmente las causas que originaron el fuego, por lo que se espera el resultado de las pericias correspondientes para determinar cómo comenzó el incendio.





La vivienda formaba parte del programa habitacional anunciado por el gobernador Ignacio "Nacho" Torres, quien encabezó semanas atrás la entrega de las primeras unidades destinadas a vecinos que habían perdido sus hogares durante los incendios forestales que afectaron a Epuyén y otros sectores de la Comarca Andina. Las casas fueron construidas con financiamiento provincial, mano de obra local y materiales ignífugos, dentro de un plan que contempla la construcción de decenas de soluciones habitacionales para las familias damnificadas.





La entrega de estas viviendas había sido presentada como uno de los principales avances del proceso de reconstrucción de la región. En ese marco, el Gobierno provincial destacó que el objetivo era que todas las familias afectadas pudieran recuperar un hogar antes del invierno, luego de haber perdido sus casas en el incendio forestal que azotó la zona durante el verano.





El incendio de este jueves representa un nuevo golpe para una de las familias que ya había atravesado la pérdida de su vivienda original a causa del fuego y que recientemente había logrado volver a contar con una casa propia.





Mientras se aguarda un informe oficial sobre lo ocurrido, personal de los organismos de emergencia y de seguridad trabajó en el lugar para controlar la situación y comenzar con las actuaciones destinadas a establecer el origen del siniestro.