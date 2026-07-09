Se reabre el Registro de Trekking y el sendero de 12 km en Península Quetrihué

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informa que, tras evaluar el estado de las sendas luego del temporal de los últimos días, se reabre el Registro de Trekking con las sendas habilitadas del Parque Nacional.

También queda nuevamente habilitado, solo para peatones, el sendero de 12 km de la Península Quetrihué (Bosque de Arrayanes), tras las tareas de despeje de árboles caídos.

Se recuerda que, durante esta época del año, las sendas pueden presentar acumulación de nieve, barro, hielo y ramas caídas, por lo que es fundamental realizar las actividades con el equipo adecuado y la planificación necesaria.

Antes de salir, consultar las alertas meteorológicas, verificar el estado de las sendas en el Registro de Trekking, completar el registro, informar el itinerario y respetar los horarios recomendados. Circular con extrema precaución y seguir todas las recomendaciones permitirá disfrutar de una actividad más segura.