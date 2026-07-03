Una mediación evitó un juicio por la división de bienes de una pareja de artesanos

Después de más de veinte años de vida en común y de compartir el trabajo en dos puestos de la feria regional, una pareja de artesanos encontró en la mediación una forma de ordenar la distribución de sus bienes y cerrar esta etapa de manera consensuada.
El acuerdo incluyó un vehículo, pertenencias personales y la
mercadería de joyería con la que ambos desarrollaban su actividad, y les
permitió resolver la situación sin atravesar un juicio.
Las partes contaban con dos puestos en la Feria Regional de
El Bolsón, donde se dedicaban a la producción y venta de artículos de joyería.
Luego de finalizar la relación, solicitaron la intervención del Centro Integral
de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) para abordar
las cuestiones derivadas del divorcio.
Durante el proceso de mediación se trabajó sobre un
inventario detallado de piezas, productos e insumos de joyería. Finalmente, se
estableció que una de las partes recibiría esa mercadería, junto con un
vehículo y los efectos personales que aún permanecían en la vivienda.
Con la entrega de esos bienes, ambas personas dejaron
establecido que no tendrían nuevos reclamos vinculados con el patrimonio de la
sociedad conyugal.
Las partes participaron acompañadas por defensoras públicas
adjuntas, quienes les brindaron asesoramiento legal durante todo el
procedimiento. El acuerdo fue alcanzado en el último mes en la Delegación
CIMARC de El Bolsón y quedó incorporado al protocolo correspondiente.
La mediación prejudicial permite que las personas construyan
soluciones consensuadas, con asesoramiento profesional y en un ámbito
confidencial, sin necesidad de atravesar un juicio para resolver el conflicto.
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