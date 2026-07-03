Weretilneck anunció en Bariloche una nueva Ley de Promoción Turística

El Gobernador Alberto Weretilneck, junto al Intendente Walter Cortés, acompañó el 80° aniversario de la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA), donde anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley de promoción y estímulo al sector turístico. “Necesitamos que el turismo tenga su propia herramienta de promoción, porque es uno de los sectores que más empleo genera y más oportunidades puede abrir en cada región de Río Negro”, afirmó el Gobernador.

“Vamos a presentar a la Legislatura una ley de promoción y de estímulo al sector turístico. Río Negro ya cuenta con herramientas similares para las áreas industriales, agrícolas y para la adhesión provincial al RIGI; ahora queremos incorporar un régimen específico para el turismo. La propuesta incluirá desgravación de Ingresos Brutos y exenciones en los impuestos inmobiliario, automotor y sellos, para que la provincia pueda acompañar las nuevas inversiones”, anunció Weretilneck.

El Gobernador remarcó que el crecimiento y el éxito de la región se construyen mediante el consenso y el diálogo constructivo con el sector productivo. “Trabajamos por el bienestar de todos y el crecimiento de la ciudad y de la provincia. Podremos tener miradas, puntos de vista y criterios distintos, pero todas las diferencias se resuelven cuando el objetivo es el mismo”, aseguró.

Enfatizó el rol de liderazgo que tiene Bariloche dentro de la provincia. “Esta ciudad siempre marcó un camino dentro de Río Negro”, dijo y resaltó “la gran cantidad de mujeres y hombres dirigentes que todos los días protagonizan este crecimiento”.

Destacó el proceso de escucha activa que consolidó la relación entre el Ejecutivo Provincial y el Municipio. “Me reconforta lo logrado en los últimos años. Empezamos con mucha paciencia, pero también con mucho oído y atención, para que la Provincia entienda definitivamente a Bariloche y acompañe los objetivos, los lineamientos y las ideas que nos plantean. Esta unión entre la Provincia y Bariloche fue clave en momentos de crisis y dificultades”, reflexionó.

Por su parte, el Intendente Cortés destacó el acompañamiento clave del Gobierno Provincial para el desarrollo local: “Lo vamos a hacer junto con el Gobernador, que me viene acompañando y pone todo de su parte para que esta ciudad crezca”. Convocó a proyectar el futuro de Bariloche, con “obras tremendas e importantes que avanzan juntas con la Provincia y el Municipio”.

El rol estratégico de las empresas en el desarrollo económico y productivo regional

Asimismo, el presidente de la Federación, Leonardo Marcassiano, valoró la presencia y el acompañamiento del Gobernador. Resaltó el camino recorrido por generaciones de dirigentes, comerciantes y empresarios que aportaron al crecimiento de Bariloche y la región: “A lo largo de estas ocho décadas, más de mil dirigentes participaron en distintas comisiones directivas, aportando tiempo, experiencia y mirada sectorial".

Al repasar los logros recientes de la red, el dirigente destacó el rol estratégico de la entidad en el desarrollo del Parque Industrial y Tecnológico Bariloche (PITBA), un espacio impulsado por el Gobernador Weretilneck a través del Plan Castello, para acompañar al sector. Recordó que en 2024 la Federación trasladó su sede institucional al corazón del predio. “No se trata solamente de un edificio, representa una declaración de principios en este lugar, desde donde seguir construyendo consensos e impulsando proyectos que fortalezcan la competitividad local”, subrayó.

Por su parte, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, aportó la mirada federal del sector pyme, elogió el desarrollo local y puso en valor las bases institucionales. El titular de la entidad nacional también aprovechó el encuentro para trazar un diagnóstico sobre la compleja realidad actual frente a las políticas del Gobierno Nacional y marcó diferencia con la Provincia y el Municipio: “Hoy tenemos acá al intendente y al gobernador, que conocen a la comunidad y saben sus necesidades”.

Acompañaron el acto de aniversario el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; la Secretaria de Turismo Provincial, Sol Canalda; el Presidente del Bloque de JSRN, Facundo López; y representantes del sector pyme y empresarial regional.