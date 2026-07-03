Weretilneck anunció en Bariloche una nueva Ley de Promoción Turística

El Gobernador Alberto Weretilneck, junto al Intendente Walter Cortés, acompañó el 80° aniversario de la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA), donde anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley de promoción y estímulo al sector turístico. “Necesitamos que el turismo tenga su propia herramienta de promoción, porque es uno de los sectores que más empleo genera y más oportunidades puede abrir en cada región de Río Negro”, afirmó el Gobernador.
“Vamos a presentar a la Legislatura una ley de promoción y de estímulo al sector turístico. Río Negro ya cuenta con herramientas similares para las áreas industriales, agrícolas y para la adhesión provincial al RIGI; ahora queremos incorporar un régimen específico para el turismo. La propuesta incluirá desgravación de Ingresos Brutos y exenciones en los impuestos inmobiliario, automotor y sellos, para que la provincia pueda acompañar las nuevas inversiones”, anunció Weretilneck.
El Gobernador remarcó que el crecimiento y el éxito de la
región se construyen mediante el consenso y el diálogo constructivo con el
sector productivo. “Trabajamos por el bienestar de todos y el crecimiento de la
ciudad y de la provincia. Podremos tener miradas, puntos de vista y criterios
distintos, pero todas las diferencias se resuelven cuando el objetivo es el
mismo”, aseguró.
Enfatizó el rol de liderazgo que tiene Bariloche dentro de
la provincia. “Esta ciudad siempre marcó un camino dentro de Río Negro”, dijo y
resaltó “la gran cantidad de mujeres y hombres dirigentes que todos los días
protagonizan este crecimiento”.
Destacó el proceso de escucha activa que consolidó la
relación entre el Ejecutivo Provincial y el Municipio. “Me reconforta lo
logrado en los últimos años. Empezamos con mucha paciencia, pero también con
mucho oído y atención, para que la Provincia entienda definitivamente a
Bariloche y acompañe los objetivos, los lineamientos y las ideas que nos
plantean. Esta unión entre la Provincia y Bariloche fue clave en momentos de
crisis y dificultades”, reflexionó.
Por su parte, el Intendente Cortés destacó el acompañamiento clave del Gobierno Provincial para el desarrollo local: “Lo vamos a hacer junto con el Gobernador, que me viene acompañando y pone todo de su parte para que esta ciudad crezca”. Convocó a proyectar el futuro de Bariloche, con “obras tremendas e importantes que avanzan juntas con la Provincia y el Municipio”.
El rol estratégico de las empresas en el desarrollo
económico y productivo regional
Asimismo, el presidente de la Federación, Leonardo
Marcassiano, valoró la presencia y el acompañamiento del Gobernador. Resaltó el
camino recorrido por generaciones de dirigentes, comerciantes y empresarios que
aportaron al crecimiento de Bariloche y la región: “A lo largo de estas ocho
décadas, más de mil dirigentes participaron en distintas comisiones directivas,
aportando tiempo, experiencia y mirada sectorial".
Al repasar los logros recientes de la red, el dirigente
destacó el rol estratégico de la entidad en el desarrollo del Parque Industrial
y Tecnológico Bariloche (PITBA), un espacio impulsado por el Gobernador
Weretilneck a través del Plan Castello, para acompañar al sector. Recordó que
en 2024 la Federación trasladó su sede institucional al corazón del predio. “No
se trata solamente de un edificio, representa una declaración de principios en
este lugar, desde donde seguir construyendo consensos e impulsando proyectos
que fortalezcan la competitividad local”, subrayó.
Por su parte, el presidente de la Confederación Argentina de
la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, aportó la mirada federal del sector
pyme, elogió el desarrollo local y puso en valor las bases institucionales. El
titular de la entidad nacional también aprovechó el encuentro para trazar un
diagnóstico sobre la compleja realidad actual frente a las políticas del
Gobierno Nacional y marcó diferencia con la Provincia y el Municipio: “Hoy
tenemos acá al intendente y al gobernador, que conocen a la comunidad y saben
sus necesidades”.
Acompañaron el acto de aniversario el Ministro de Desarrollo
Económico y Productivo, Carlos Banacloy; la Secretaria de Turismo Provincial,
Sol Canalda; el Presidente del Bloque de JSRN, Facundo López; y representantes
del sector pyme y empresarial regional.
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