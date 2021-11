Conocé a Priscilla, la fisicoculturista cipoleña que salió campeona argentina

Nunca había entrenado. Mucho menos se imaginaba arriba de un escenario. Ni pensar en ganar una medalla. Pero la vida está llena de sorpresas y oportunidades. Hay que buscarlas; y si se presentan, aprovecharlas. Priscilla Sabugo es una joven de 29 años, nacida y criada en Cipolletti, que por una situación personal terminó en un gimnasio para cambiar el estilo de vida que hasta ese momento estaba llevando.





Estaba pasando por un momento difícil y quise enfocar su mente en algo positivo. Aunque nunca hubiese entrando en un gimnasio, más allá de la experiencia de hacer deporte, como quien aprende de artes o lenguas durante la infancia, fue constante y en pocas semanas comenzó a notar cambios en su cuerpo.

Al cabo de seis meses de entrenamiento diario, su entrenador le preguntó si se animaba a competir y ella no se amilanó. Hizo algunos ajustes más a su rutina, y siguió adelante con la expectativa de llegar a competir. Comenzó así en 2019, luego vino la pandemia, no se pudo presentar y siguió entrenando.





El domingo pasado llegó el día de probar su desempeño como fisicoculturista de la rama fitness en un campeonato nacional que se organizó en Buenos Aires. Fue la única que ganó en representación de la Patagonia. Primero salió subcampeona en la categoría Debutantes. Era la primera vez que subía a un escenario.





Luego se presentó en la categoría Body Senior, hasta 1,63 metros de altura, y fue campeona argentina.





"El fisiculturismo tiene distintas ramas, esta rama es fitness, una rama más femenina", contó la fisicoculturista.

En su categoría, el jurado evaluó la armonía y proporcionalidad de los cuerpos. "Más allá de mostrar la musculatura, también se tiene en cuenta cómo te desenvolves en el escenario. Es una línea más femenina", acotó Priscilla.





Cuando se dieron a conocer los resultados, la joven cipoleña se expresó sorprendida y muy contenta. También agradecida con todos los que colaboraron, especialmente con su entrenador. Es que no se imaginaba haber llegado tan lejos. "Por haber ganado, estoy dentro de la Selección Argentina. Ahora me tengo que presentar en el Sudamericano, con la categoría Body Fitness", adelantó.





La competencia incluye a 10 países y tendrá lugar a principios de diciembre, en Buenos Aires. Necesita colaboración para llegar porque todo sale de su bolsillo y del entrenador; y los gastos que hay que afrontar son muy altos.





"Es un deporte muy lindo pero muy caro, desde la dieta hasta los suplementos. No tan reconocido acá. Y es muy difícil solventar los gastos. Todo lo que son vuelos, estadía, presentación en la competencia, la bikini y los zapatos reglamentarios", indicó la fisicoculturista.





La idea es llegar con su pedido al sector Deportes de la Municipalidad para ver si pueden colaborar con ella, de alguna manera. "Yo no tenía ni en mente participar y ya estamos muy sobre la fecha. Está la posibilidad y no la quiero desaprovechar", expresó.

