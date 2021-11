Lago Puelo. A 10 meses de los incendios todavía no le terminaron el módulo de emergencia

La historia de Mario Rodriguez es similar a la de decenas de vecinos que sufrieron en carne propia la tormenta de fuego que el 9 de marzo lo se dejó sin un lugar para vivir. Hoy a casi 10 meses de la tragedia todavía lucha para que el estado municipal terminé los módulos de emergencia.

Tengo que darle gracias a acción social que los alquilaron una casa donde la pudimos pasar más o menos bien, explico Mario y rápidamente confirmo que los de su propiedad incendiada en Cerro Radal fueron los primeros módulos que se levantaron, pero: “pasaron un montón de cosas en la cual hoy tenemos que dejar en la cabaña después de 9 meses y están sin terminar faltan, los biodigestores, falta un montón de cosas terminar”.

Bronca

Con todo Mario confeso que tiene mucha bronca por la situación, “la bronca que tengo es con toda esa gente tan irresponsable como el señor Néstor Vidal que está a cargo los módulos, son unos inoperantes terribles. Nunca imaginé que podían jugar con la necesidad de la gente de la forma que están jugando porque creo que no debo ser el único”.

Arreglarnos como podamos

El ser consultado sobre qué hará, dado que tiene que dejar hoy la casa que le alquilaban la respuesta fue de resignación, “Y nos tenemos que acomodar Cómo podamos, tenemos que ir ahí, no tenemos baño, tengo un tío de 84 años que apenas camina, también a mi señora de 60 y pico y las otra de 60 para arriba, estamos complicados”, explico Rodríguez ya pensando en cómo será la situación que les espera.

Consultado el septuagenario sobre que explicación le dan desde el municipio a casi 10 meses de la tragedia, dijo: “que no les llegaron los materiales, por eso nos dejaron las cosas así. En 10 meses yo quisiera preguntarles ¿qué hicieron con la plata que le mandaron de nación? se las tiene que haber robado”, estimo Mario.

Hoy me voy

Finalmente, Mario confirmo que hoy deja la cabaña como estaba previsto, aunque no tenga una casa en condiciones a donde ir, “yo estoy operado de cadera y de los codos y estoy haciendo un montón de cosas, hace 8 meses que estoy metido en mi casa trabajando todos los días salgo de mi casa hecho pelota y llego a mi casa igual, trabajo yo porque tampoco mandan personal”. Hace como 10 días les vengo diciendo termina el mes que viene, termina porque me tengo que mudar, termíname porque me tengo que mudar: “como yo soy un tipo de código y respeto todo lo que digo, le dije al dueño a las cabañas Arámburo, que le agradezco de que me haya dejado la posibilidad de estar ahí. Le dije que el día 29 yo me iba porque él tenía un compromiso de que el 5 tiene alquilado, le digo quédate tranquilo César que yo el 29 me voy, entonces como soy un tipo de palabra hoy me voy, y me voy a arreglar como pueda”, enfatizo el hombre que con más de 60 años y otras tes personas de avanzada edad con una salud precaria deberán instalarse en una casa sin terminar.