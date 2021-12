Campaña regional “Solo Huellas. Recomendaciones y cuidados en la naturaleza”

Variadas son las actividades que se pueden realizar en contacto con la naturaleza: acampar, ir a la orilla de un lago o río, caminar hasta un refugio, navegar. Los caminos, senderos y costas, suman cientos de kilómetros, por lo que es imposible implementar un sistema de recolección de residuos. Por ello, no importa el lugar que se elija, siempre hay que llevarse los residuos.









En los ambientes naturales, se encuentra diariamente a orillas de los lagos, ríos y senderos mucha basura de todo tipo esparcida.









Por ello, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:









• No quemar ni enterrar la basura que se genera.









• Llevar bolsas o recipientes para regresar con los residuos (incluye papel higiénico, pañales y toallitas) y depositarlos en tachos habilitados.









• Planificar la salida para cargar solo lo necesario.









• Utilizar los sanitarios existentes. Cuando no haya sanitarios es muy importante no dejar el papel higiénico, colocarlo en una bolsa y regresar con ella, y las heces enterrarlas a una distancia de 60 metros de cualquier cuerpo de agua. Las heces y el papel higiénico en la superficie son un grave riesgo sanitario, y lastiman la belleza natural y la experiencia que todos buscamos en las áreas silvestres. Pensar que no estamos solos y lo que cada uno hace se multiplica por miles de personas y termina afectando a todos.





Para contribuir con la disminución de residuos, dentro de las áreas protegidas se aprobó la nueva reglamentación para la gestión de residuos y de plásticos de un solo uso, normativa que inicia el camino para eliminar este tipo de plásticos como las botellas de bebidas, platos, vasos, cubiertos, sorbetes y agitadores, recipientes de comida y bandejas.









Este es un mensaje de los Parques Nacionales Nahuel Huapi, Lanín, Lihue Calel, Lago Puelo, Los Alerces, las provincias de Río Negro y Neuquén, las Municipalidades de San Carlos de Bariloche, Villa la Angostura, Dina Huapi, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Aluminé, Lago Puelo, el Hoyo, Trevelin, la Comisión de Fomento de Villa Traful y Prefectura Naval Argentina.