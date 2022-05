Trabajadores de salud mantienen la retención de servicios

Esta mañana los trabajadores hospitalarios realizaron una asamblea en la que definieron retener los servicios hasta que el gobierno los acepte como gremio y cumpla las demandas.

Los trabajadores de la salud nucleados en el gremio Asspur (Asociación Sindical de Salud Río Negro) siguen reclamando por una recomposición salarial, esta mañana en una multitudinaria asamblea realizada en el Hall del hospital de El Bolsón decidieron continuar con las medidas de fuerza al tiempo que también repudiaron el accionar de otro gremio de Cuántos tienen hay múltiples muestras de hostigamiento hacia los trabajadores sanitarios.





El diálogo con noticiasdelbolson Daniel Cahuimpan uno de los referentes del gremio explico, "hoy ha sido un día importantísimo aquí en el hospital de El Bolsón porque cada uno de los sectores que sostienen este hospital han empezado mostrar su realidad y la realidad que escuchando los compañeros de los diferentes sectores es caótica, la situación, el funcionamiento en sí”, enfatizo Cahuimpan.





Sacando plata de sus bolsillos





Seguidamente el enfermero agrego que hay trabajadores que están sacando plata su propio bolsillo para para solucionar algunos imprevistos, “los compañeros se preocupan por ir solucionando los problemas, porque en realidad el último destinatario esto son nuestros vecinos, es la gente de los barrios, la gente de El Manso”, enfatizó el referente gremial.





Consultado sobre las expectativas que había de las reuniones mantenidas el día lunes Cahuimpan explico, " en principio para nosotros, para el gremio Asspur el hecho de ser desconocidos a nivel provincial también tiene sus desventajas, porque nosotros íbamos con una intención y una invitación del ministro de salud para recibirnos y mostrar nuestra realidad cosa que no se pudo lograr”.





Rápidamente agrego que es un rechazo hacia el gremio Asspur porque desde ese gremio se van a plantear cosas que son reales, mostrando la realidad de lo que está pasando en los diferentes hospitales de la provincia.





Perjudicar lo menos posible a la población





Con respecto a la medida de fuerza y la resolución de la asamblea Cahuimpan sostuvo: “Se acaba de definir por asamblea seguir con la retención de servicios y cada servicio va a mantener la asistencia mínima”, detallando que vacunación no puede dejar de vacunar, los compañeros que lavan la ropa del hospital no lo pueden dejar de hacer, los enfermeros no pueden dejar de atender a la gente que está internada, la gente que prepara la comida y las dietas tampoco pueden parar, “cada uno desde su sector va a definir qué medida es esencial para poder perjudicar lo menos posible a la población y que podamos hacer fuerte nuestra lucha”, sentenció.