El club Unión del Sur suma actividades deportivas

A pedido de un grupo de padres el emblemático club que está a pocos días de cumplir 49 años de vida suma a la actividad de voleibol, sobre el particular dialogamos con Javier Arévalo dirigente.





Si bien la actividad se desarrolla en las escuelas municipales el handball el vóley y el básquet están ausentes en la vida cotidiana de los clubes independientes de la zona que pareciera ser solo se dedican al fútbol por tal motivo el club unión se convirtió en el primer Club zonal en tener la división de voleibol oficial, “los clubes de la comarca siempre el primer deporte es el fútbol, no hay otra cosa, es muy raro ver jugando un club con otra disciplina. Entonces nosotros quisimos abrir el abanico con un proyecto que trajeron unos papás conocidos de El Bolsón y del club también, de poder formar una escuela de vóley en un club por los espacios que nosotros tenemos”.









A su tiempo Carolina, una de las mamás impulsoras de esta actividad explicó, “por el momento vamos a tener sub 13 hasta sub 18 solamente varones, ya que hay un profesor que es el que ha iniciado todo esto y viene hace dos años con los chicos”, aseguró.

Rápidamente la joven afirmó que están más que felices porque este sábado van a realizar campeonato de Beach vóley, “ya que acá nos prestan el lugar, y aunque no hay paredes, no hay piso, eso a nosotros no nos importa, igual vóley lo hacemos como sea. Hemos ido a correr a varios lados y la verdad que los chicos se han puesto a jugar ahí nomás, así que las ganas de ellos son impresionantes y estamos tirando para adelante”.













En otro párrafo Jorge Cuevas, otro de los padres que aportan a este proyecto sostuvo: “el tema es poder agradecer a una institución pionera como Unión del Sur en la persona de Walter que nos abrió la puerta, justamente a la contención, a ampliar el horizonte, ver la realidad que hay centenares de adolescentes que están jugando en distintos deportes y justamente con una actividad tan importante de equipo”.

Además, explicó que en el último torneo federado realizado en Ingeniero Jacobacci participaron más de 450 deportistas con el orgullo de que varios de ellos eran jóvenes de la comarca andina que están jugando en niveles realmente destacables.