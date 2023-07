Juzgado multifueros: Paola Bernardini es la nueva jueza.

Aunque todavía no asumió, la nueva jueza del juzgado multifueros de El Bolsón Paola Bernardini destacó que hace 4 años trabaja en este espacio junto al juez subrogante Marcelo Muscillo y su intención es mantener ese ida y vuelta tan característico del actual funcionario, pero también tratar de imprimirle mayor celeridad a distintas causas sobre todo causas de violencia y juicios patrimoniales.





Luego de la destitución de la jueza Erika Fontela ocurrida en el año 2021, el juzgado multifueros número 11 de El Bolsón estuvo en manos del juez subrogante Marcelo Muscillo quien llegó a hacer cargo desde el juzgado de paz. El primer llamado a concurso se realizó el año pasado y a pesar de que hubo tres postulantes quedó desierto para finalmente en las últimas semanas el consejo de la magistratura se reuniera nuevamente y eligiera a la actual secretaria y dentro de unos días nueva jueza del juzgado número 11 la doctora Paola Bernardini.





Primeramente, la jueza recientemente electa detalló que aún no está en funciones y que para esto suceda debe realizarse primeramente la jura, para la cual aún no hay fecha, “fui elegida la semana pasada, todavía no estoy en el cargo porque es después de las juras. No tengo fecha exacta para la jura, pero creo que va a ser después de la feria judicial”. Además, sostuvo que desde hace años es parte del equipo, “Yo hace 4 años que estoy trabajando en el juzgado, soy la secretaria actualmente y por lo tanto ya tengo un conocimiento acabado, aparte venimos trabajando en equipo con el doctor Muscillo, yo asumí como secretaria y él hacía poco que lo habían nombrado juez sustituto”.





Experiencia





En otro párrafo la doctora detalló que desde hace 4 años trabaja en conjunto con el actual juez subrogante pero que si bien coinciden en muchas de las situaciones quien tiene la decisión final siempre termina siendo el juez, “Yo sí bien formo parte del equipo de trabajo lo acompañé durante todo este tiempo al doctor Muscillo junto con la otra secretaria también de familia, pero las decisiones no pasan por mí y en eso hay algunas cuestiones que coincido con el doctor y en otras que me gustaría modificar”.





Impronta propia





Seguidamente Bernardini explicó que el actual juez posee una forma muy humana y didáctica de trabajar, “eso me gustaría continuarlo, incluso aprendí mucho de él y se lo agradezco porque sí Muscillo es muy humano, muy cercano de la gente y eso me gustaría continuarlo, el estar cerca de la gente porque es fundamental explicarles las definiciones, porque muchas veces partimos de términos o cuestiones muy formales que la gente no entiende, entonces hay que bajarlo y hay que explicarle a la gente en eso me gustaría continuar con la línea del doctor Muscillo. Pero algunos procesos me gustarían optimizar más en los tiempos, en el sentido de ordenarlos un poquito más los casos de violencia, ya que es un tema que hoy por hoy la violencia se toma en el juzgado de paz y después pasa acá y como el juez Muscillo tiene la impronta del juzgado de paz”, detallo.





Rápidamente Bernadini aseguro que en los casos de las violencias generalmente se tratan otros temas como atribución del hogar, alimentos y desnaturaliza un poco el proceso de violencia y estos otros temas que no son menores terminan también metiéndose en un mismo trámite, “la idea es ordenar un poquito algunas cuestiones sobre violencia y juicios patrimoniales, también en cuanto a los tiempos optimizarlos”, confió la jueza.