Escuelas rurales sin transporte escolar

Con la nueva exigencia de Seguridad Vial, las empresas consignatarias de transporte escolar de la Comarca Andina, se ven obligadas a cumplir con la revisión técnica obligatoria en San Carlos de Bariloche, esto ha ocasionado que varias de las unidades no cuenten con esta reglamentación por lo que desde la empresa se ha decidido suspender el servicio. De esta manera al menos a 180 chicos de una de las escuelas rurales con mayor matrícula estudiantil quedaron sin la posibilidad de contar con el vital transporte.





Noticias diálogo con Daniela Juárez, directora de la escuela rural de jornada completa que nos graficó Cuál es la situación, “estamos muy preocupados por la situación porque no son todas las escuelas que justamente tienen el problema de transporte, el día de ayer yo me comuniqué con la supervisora de nivel primario y de nivel inicial donde ellas se pusieron también en contacto con la señora Patricia Campos y ella lo que informa es que algunas escuelas sí van a contar con transporte y otras escuelas no. Entonces lo que yo le consulté es porque es así si en realidad tendrían que ser todas”, reclamó la directora.





De igual manera y en otro segmento Juárez explicó: acá lo que estamos exigiendo de parte de nuestra escuela es que no se vulnere el derecho a la educación, ya que desde el día lunes los chicos están justamente sin transporte escolar y nuestros niños vienen desde la plaza Ceferino, detallo e informó que la escuela 139 tiene un radio bastante amplio porque son nenes que llegan a esta escuela porque en la localidad no hay vacantes.





“Entonces asisten a nuestra escuela que es de jornada extendida, por lo tanto ellos vienen a las 9 de la mañana hasta las 17 horas y no tienen los medios ni económicamente, ni tampoco vehículos particulares, como para poder traer a esos niños”, aseguró la directora.





La respuesta





“Desde el consejo nos dijeron que ellos están haciendo la movida que corresponde, que lo vienen haciendo desde el viernes pasado y la respuesta es que algunos transportes sí están habilitados y otros no. Pero por ejemplo también nos hemos enterado por docentes y por otras escuelas que están haciendo toda la movida para el perito y son los vehículos que después vienen a traer a nuestros niños acá”, sostuvo.









Además, Juárez preocupada por la situación explicó que en persona se comunicó con la encargada de transporte del ministerio para comentarles eso y lo que le responden es que hay algunos vehículos que sí están habilitados que tienen la RTO y otros no. Pero sabemos que están funcionando todos los colectivos”, aseguró.





Rápidamente afirmó: “sabemos que tienen como un permiso, alguna prórroga, como para poder realizar el transporte, entonces me parece que los que están funcionando tampoco tienen la RTO o sea por eso digo: que sea para todos”, exige Daniela Juárez directora de la escuela 139.