Comenzará a operar en Lago Puelo un centro de monitoreo para la prevención del delito

El ministro de Seguridad de la provincia del Chubut, Miguel Castro, explicó que “la premisa es tener una cobertura general desde Villa del Lago hasta los cruces de las rutas provinciales 45 y 16 y la zona de Las Golondrinas”.

El funcionario llegó ayer a Lago Puelo con la mayor parte del equipamiento destinado a montar un centro de monitoreo para la prevención del delito en la localidad cordillerana. Hizo entrega del instrumental tecnológico al jefe de comisaría, subcomisario Pedro Santos Muñoz, donde recordó que “se trata de un compromiso asumido tiempo atrás con esta comunidad, al igual que en Gaiman”.

Según adelantó, “el domingo estará arribando el personal técnico para comenzar con la instalación. Estimamos que en el transcurso de la semana que viene ya vamos a estar con las primeras imágenes y la próxima con el resto de las cámaras fijas distribuidas en el resto de la jurisdicción de Lago Puelo y la zona”.

En coincidencia, precisó que el centro de monitoreo “va a estar ubicado en el acceso norte a la localidad, sobre la ruta provincial 16 en el paralelo 42°, donde en este momento se está trabajando para ponerlo en condiciones, con nueva pintura y aire acondicionado en las instalaciones, donde los equipos estarán en funcionamiento durante las 24 horas y bien resguardados”.

Acerca del instrumental, graficó que “la inversión es superior a los 100 millones de pesos”, incluyendo “desde las computadoras hasta las cámaras de vigilancia y las cajas estanco que en su interior contienen las fuentes de alimentación, los conectores y toda la cuestión tecnológica de soporte. Además, tenemos los servidores que contienen y receptan las imágenes, que por una cuestión legal se deben guardar hasta 60 días, para poder extraerlas si hace falta una investigación judicial. También llegaron los equipos de comunicación para poder dar las alertas inmediatamente a todas las unidades operativas de la región”.

Frontera

En respuesta a los múltiples pasos terrestres sobre la frontera con la provincia de Río Negro, muchas veces aprovechados por la delincuencia para traficar elementos robados en Lago Puelo o El Bolsón, Castro destacó que “no solo habrá un domo sobre el cerro Taza de Té, sino otros seis en altura que va a permitir una cobertura general de la jurisdicción y con mayor precisión”.

No obstante, aclaró que “no tendremos una cobertura del cien por ciento del territorio porque la propia geografía cordillerana tiene vegetación que genera puntos oscuros”, al tiempo que se disculpó “por no dar mayores detalles de dónde estarán ubicados, porque no estaríamos cumpliendo con el objetivo de seguridad y prevención”.

Las Golondrinas

Por otra parte, Miguel Castro adelantó que el proyecto de instalar una subcomisaría en el paraje Las Golondrinas “queda para la gestión que viene. Nosotros quisimos resolver esa demanda con la unidad operativa que pusimos allí sobre la ruta nacional 40, a la que dotamos de un vehículo e instalamos las cámaras lectoras de patentes. Asimismo, además del control de tránsito, tiene personal suficiente para hacer tareas preventivas en el sector”.

En correspondencia, el ministro destacó que “también unificamos la jurisdicción policial con el ejido. Como corresponde, desde hace unos meses, Las Golondrinas depende de Lago Puelo y tiene un abordaje integral con los móviles que dejamos, con las motos que trajimos y con este centro de monitoreo que se está montando”.