El Bolsón se vuelve a quedar sin planta verificadora vehicular

La noticia se conoció a principio de semana y fue confirmada por el propietario del galpón donde funcionaba la RTO, esta situación obedece al fallecimiento del ingeniero que estaba a cargo de la planta de El Bolsón y según indicaron desde la empresa consignataria no consiguen un reemplazo. Esto generó la queja de los trabajadores del volante quienes le piden al ejecutivo municipal articule las acciones necesarias para solucionar el problema. En tanto el secretario de gobierno Agustín Guasco destacó que es una situación que excede al municipio.





Tras el lamentable deceso del ingeniero, Horacio quien estaba a cargo de la planta verificadora de VTO en la localidad de El Bolsón la empresa consignataria ha decidido cerrarla, esta situación fue planteada por los trabajadores del volante en la voz de Ramón Michelena quién explicó, “habemos en total más o menos unos 130 remises, antes éramos más pero ahora con el tema del Uber hay compañeros que han dejado de ser remises por una cuestión de no pagar impuestos. Con respecto a la planta de rto hoy si no tenemos la rto no te renuevan la habilitación comercial, así que tenemos que andar sin habilitación, donde nos agarra un control no secuestran los autos”, aseguró el propietario de la empresa remises Piltri.





Rápidamente Michelena confirmó que con la planta local cerrada tienen que comenzar a viajar a San Carlos de Bariloche con todo lo que esto implica, “tenemos que viajar a San Carlos Bariloche, nosotros vamos a ver si nos podemos reunir con el ejecutivo a ver qué mano nos puede dar, porque podemos salir con el auto acá cero kilómetros y nos agarramos un pozo en la ruta rompemos el auto y allá nos da que no pasamos la rto”.





Además, se agregó que no solo está la situación de transitabilidad de la ruta sino también los gastos que insume tener que ir a hacer una verificación a Bariloche, “el combustible, el día de trabajo, tenemos que sacar turno, no sé cómo va a ser ahora porque acá íbamos sacamos turno y nos daban de un día para el otro o por ahí si tenían ese mismo día. Ahora no sé en Bariloche cómo va a ser”, aseguró.

Uber





En la reunión que solicitan con el ejecutivo municipal Michelena destacó que otro de los temas a debatir es el incesante crecimiento de los Uber en la localidad, “no solo es una competencia desleal porque ellos no pagan ningún impuesto tampoco tienen seguro para personas transportadas, sino que también es ilegal porque no está normalizado nadie los controla y es una actividad que va creciendo día a día contra eso nosotros no podemos subsistir”, aseguró el propietario de la empresa Piltri.









El municipio no tiene injerencia en la planta verificadora vehicular









Durante la misma mañana noticias del Bolsón dialogó con Agustín Guasco secretario de gobierno del municipio local quien explicó que llevan adelante distintas charlas con la empresa consignataria, “ante este reclamo nosotros hicimos un llamado a Bariloche que nos expresó en este sentido de que por el momento ellos no tienen pensado abrir de vuelta el taller acá en El Bolsón porque no consiguen un ingeniero. Lamentablemente falleció Horacio y ellos no están consiguiendo un ingeniero acá en la zona que se quiera hacer cargo del taller”, detalló Guasco.





Con todo, el funcionario agregó que ante esta inquietud planteada se comunicaron con la empresa, “nos comunicaron que hasta que no consigan un ingeniero no pueden poner en funcionamiento nuevamente la planta por unas cuestiones legales.





No es injerencia municipal





Además el secretario de gobierno confirmó que han tenido comunicación con la directora de transporte municipal que realmente ha tenido estas inquietudes, “yo quiero dejar en claro que la empresa y el taller no es perteneciente al municipio, o sea nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia con la de RTO, siempre hemos tratado de marcar una posición o de darle una ayuda por lo menos estar presente en algún reclamo como en este caso o un pedido, obviamente en virtud del buen funcionamiento de los que trabajan en nuestra localidad, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso o sea podemos aportar y hacer algún llamado como lo venimos haciendo, pero no depende de nosotros que la planta continúe abierta o no” aseguró Agustín Guasco.