Vecina de cerro Amigo denuncia una serie de robos y matanza de ganado

Isabel Merino es descendiente de una de las familias colonas de la comarca andina y vive en una chacra ubicada en el cerro Amigo donde, según denunció, el abigeato y la matanza de animales de su propiedad no tiene freno, por lo que pidió mayor presencia policial en el sector. También denunció que avenida Los Pioneros es utilizada como aguantadero para drogarse y tener sexo.





Luego de descubrir la matanza de al menos una docena de corderos Isabel Merino se comunicó con noticias del Bolsón para plasmar su preocupación por la situación de abandono que presenta el sector, “la verdad que estos últimos meses del 2023 fueron de angustia, dolor e impotencia, mucha impotencia porque estamos todo el día acá en la chacra, Yo estoy en la chacra igualmente vienen se meten por la subida de la cruz se han metido y matan las ovejas”, detalló la joven productora.





Presencia policial

Además, Merino explicó que no le han dejado ningún animal vivo, “han sido retiradas ocasiones, fue un jueves, viernes, un sábado tres días seguidos y lo que me extraña acá es que no no hay presencia policial, después de los hechos o sea te matan una vez te roban una vez supongo que al día siguiente los días posteriores debería haber un poco más de presencia policial cosa que es nula”.





Con todo, la joven remarcó que ha hecho denuncias, que ha avisado y no se ven patrulleros recorriendo el barrio, “yo he hecho exposiciones y nada, me la paso llamando a la policía porque también vienen de la comunidad de gitanos acá el arroyo a lavar autos, poner música, además, viene gente a tomar cerveza a consumir drogas, < esta mañana salí a las 6 de la mañana y saqué una foto de una camioneta que me pareció raro y cuando me acerqué había dos jóvenes desnudos adentro>, pasé largo no iba a llamar a la policía por eso, pero igual no hay control policial no sé a quién recurrir”, confesó Merino.





Seguidamente solicito que este reclamo llegue a las personas que corresponda para que hagan algo, “a ver si se toman medidas y se ve un poco más de presencia policial acá por camino Los Pioneros”, valoro.









Consultada sobre la cantidad de animales que ha perdido en este último tiempo la productora explicó que son muchos los animales que le han matado no sólo ovejas y corderos, “se han perdido muchísimos animales, la primer tanda fue de 14 animales y el tema es que meten perros también y hay perros de la calle también que se meten o de vecinas incluso a mí me han dejado con una sola polla ponedora tenía pollos ponedores, pollitos parrilleros, el gallo, me mataron todos los perros de una vecina le fui a reclamar le dije una nota con mi teléfono y ni cargo se hizo la señora así que es pura pérdida para nosotros”.





Finalmente Isabel declaró que este top de accionar le quita las ganas de trabajar la chacra herencia de su familia desde la creación de El Bolsón, “ es una lástima que esto esté pasando porque te dan ganas de hacer nada, es una impotencia terrible y estaría bueno que tomen medidas, que haya más presencia policial”, enfatizó Merino.