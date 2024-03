El Bolsón: el grupo Justicia Comarca celebró la presentación realizada por el gobernador Weretilneck

Esta mañana noticias del Bolsón dialogó con Luis Albornoz y Fabia López integrantes del grupo justicia comarca quienes vieron con agrado la presentación realizada por parte del mandatario Alberto Weretilneck, en relación de generar los cambios necesarios en el proceso judicial para que aquellas personas que fueran halladas culpables de violaciones u homicidios esperen una sentencia firme en prisión.





“Para nosotros es una muy buena noticia, cuando recibimos la comunicación la verdad que nos puso muy muy contentos porque el grupo justicia comarca hace más o menos unos 8 o 10 años que venimos trabajando este tema y lo hemos conversado con el hoy gobernador de la provincia, en varias oportunidades. Lo hemos conversado con algunos legisladores también ellos conocen perfectamente que era necesario modificar este artículo del código procesal penal porque era un acto de injusticia, si no le tendríamos que preguntar a esta mamá que tengo aquí a mi lado y si no preguntarle a Sandra Burgos también la mamá de de Mauricio Burgos”, detalló Luis Albornoz.





En carne propia





Seguidamente le consultamos a Fabia López que sentía ella con este pedido de modificación sobre el código procesal, teniendo en cuenta que ella en muchas oportunidades se cruzó con el violador de su hijito, un gendarme que gozó de libertad prácticamente 3 años hasta que la sentencia firme, “la verdad es que lo pasamos muy mal, toda mi familia, cuando él fue encontrado culpable también quedó en libertad esperando en la última instancia, como decíamos en cada nota que hacíamos para que la condena quede firme”, nos cuenta aún angustiada la mama.

Además, remarcó que es muy doloroso pasar por todo eso y más por los tramos que tiene la justicia que a veces los familiares o las personas que no les toca, no las entienden o no las llegan a comprender, “es que, es muy doloroso”.





Seguidamente recordó que el gendarme estuvo cuatro meses en prisión domiciliaria y después fueron las audiencias, entonces a las audiencias y todo hasta que llegó el juicio y lo declararon culpable incluso así estaba libre, siguió quedando en libertad, “no llegábamos a comprender ¿por qué? y el abogado nos explicaba que faltaba el último recurso que es lo que quieren modificar ahora y eso sería buenísimo, pero la verdad que la pasamos muy mal”, asegura la joven mamá.





En 3 queda libre

Con todo, la mamá explicó que aún habiendo sido condenado a 7 años de prisión el gendarme dentro de 3 años quedará en libertad es uno de los beneficios que tiene aseguro Fabia, “gracias a nuestra lucha nuestra causa y que pudimos lograr justicia por lo menos lo condenaron 7 años a lo cual después de tres años va a salir en libertad y el resto lo cumplirá afuera, en prisión domiciliaria”, explicó Fabia





Qué dice el proyecto





El Gobierno de Rio Negro impulsó un proyecto para ejecutar condenas de manera inmediata tras instancias de apelación, garantizando una justicia más rápida y equitativa. El objetivo es mejorar el sistema penal para que las víctimas no tengan que enfrentarse a los acusados, esperando a la resolución definitiva de la Corte Suprema.





Uno de los casos testigos es el de los abusos sexuales, hecho que las madres y los padres denunciaron hace 10 años al docente responsable y luego de largos años de espera, el acusado recién fue condenado a seis años de prisión en diciembre pasado.





Estos procesos generan un largo padecimiento de las familias, quienes se cruzan con el victimario como si nada hubiera sucedido hasta que la Corte finalmente se expide.





Lo que se busca con la reforma penal propuesta con la incorporación del artículo 241 bis al Código Procesal Penal rionegrino, es que desde que se lo condena al acusado en el Tribunal de Impugnación, que es la última instancia ordinaria que se expide, el mismo debe ejecutar la pena. Si bien mantiene la garantía de recurrir la condena y apelarla, en el proceso no se puede suspender su ejecución.





El porcentaje de sentencias revocatorias luego de años de espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es muy bajo, es decir, son pocos los casos donde existe una condena y el máximo tribunal decide dejar en libertad al condenado. En ese marco, son muchas las víctimas que sufren, cruzándose con los condenados en libertad hasta que finalmente llega la sentencia final que les da alivio.





Casos como el de abuso sexual hay muchos, sobre todo en lo que respecta a casos de violencia de género, abusos y violación. Por ello, la prioridad de este proyecto es poner en valor el flagelo que atraviesan las víctimas durante tanto tiempo.