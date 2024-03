Éxito total: 168 competidores participaron de la trepada al cerro Perito Moreno

Durante el fin de semana se disputó la décimo tercera edición de la ya tradicional trepada al cerro perito Moreno, estamos muy contentos de cómo se dio todo Incluso hoy podemos decir que colaboramos con el movimiento turístico”, sostuvo Jaime Epulef.













“Superamos ampliamente las expectativas, tuvimos gente de distintos puntos del país y de Chile, así que la verdad que estamos muy contentos por el evento que salió redondo, que creció muchísimo. No paran de llegar mensajes de felicitación y eso la verdad que me pone muy contento por mí, por los años que vengo trabajando con esto”, señaló el organizador Jaime Epulef quien además agradeció el apoyo de distintos comercios y amigos que están desde la primera edición.













Podios

Sobre los ganadores Epulef detalló: “en ganadores tuvimos dos metas volantes que una la ganó Marcos Aga de $15000 y en damas Carla Bazán. En la general ganó Marcos Aga en damas ganó Margot Vázquez, una chica que había dejado de correr, volvió con todo desde El Maitén y en su categoría también la ganó, Después tenemos categoría elít la ganó Dennis Heredia, en Master a1 ganó Wenceslao Adrion de acá de El Bolsón, en la B1 de caballero ganó Marcos Aga y en la B2 ganó Marcos del Agua de El Bolsón”.









Además , Epulef valoró el progreso de los más jóvenes, “los chiquitos con 15 años van muy fuerte, van a la par de los grandes así que vienen muy preparados los más jóvenes”.









Otras categorías





En otro párrafo el organizador se refirió a la incorporación de dos nuevas categorías, “tuvimos la categoría E Bike, que es la categoría eléctrica, también vale destacar que pusimos la categoría de bici de gravel que es una mezcla de mountain bike con la bici de ruta, con el manillar de ruta es una es una bici mixta que sirve para ambos terrenos asfalto y ripio, también la incorporamos”.













A mi hija Sofia

Entre los agradecimiento Epulef mencionó especialmente a su hija, “ella se ha puesto la carrera al hombro y la verdad es que estaba con dos trabajos, salía de uno entraba a trabajar, después seguía con la trepada, la verdad que le agradezco infinitamente y ella sabe lo que vengo luchando yo hace años. De chiquita venía mamando esto de la carrera y ahora está ella al frente porque sinceramente yo soy el que me encargo de invitar a la gente porque me conocen pero ella es lo que lleva toda la parte de redes, todo lo que es lo contable porque a nosotros si alguien nos pide un balance lo tenemos que tener y me parece correcto, además, son cosas que se fueron acomodando”.













Turismo deportivo





Con todo, el organizador explicó que es momento que El Bolsón vaya implementando esta modalidad turística destinada a los deportistas sobre todo en temporada baja insistió, “hoy todavía hay gente de San Patricio Chañar dando vuelta acá. Así que imagínate si no viene bien a la economía yo siempre digo hay que apuntar al turismo deportivo, este fin de semana se vistió de ciclista y es algo hermoso” aseguró el organizador.