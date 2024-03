Hantavirus: confirman que no hay rebrotes









Luego del lamentable deceso de una joven docente víctima de hantavirus, no ha habido novedades en torno a las personas aisladas por este virus. Así lo confirmaron la epidemióloga del hospital de área de El Bolsón Marisol Cárdenas y Claudia Meligual jefa del DAPA , quienes aseguraron que estamos en época de prevención.









“Por ahora todas las personas que están en aislamiento están sin síntomas, nos estamos comunicando prácticamente todos los días con ellos, así que están asintomáticos, no hay ningún rebrote y todos los pacientes que están aislados continúan su aislamiento normalmente”, afirmó la jefa del área DAPA del hospital local Claudia Meligual en relación a las personas que están aisladas luego de haber sido contacto estrecho con la joven docente.





En relación a cómo cuidarnos de este virus que es endémico la doctora explicó: “las medidas preventivas son las que ya conocemos todas las personas que vivimos en la comarca andina, no entrar en los galpones cerrados, si es que vamos a entrar a un galpón que estuvo mucho tiempo cerrado ingresar primero a ventilar, rociar con lavandina y luego hacer la limpieza. Con respecto a los lugares como los leñeros tienen que tener la altura correspondiente para que las ratas no se acerquen a esos lugares, digamos todas pautas que ya conocemos todos los que habitamos en la comarca”, sostuvo Meligual.









Endémica





En otro párrafo la médica epidemióloga Marisol Cárdenas Explicó que este caso no se debe a una distensión en las medidas de prevención, “no es que por distenderse que aparezcan casos, como siempre hablamos el hanta es una enfermedad endémica que en cualquier momento podemos tener la mala suerte de tener contacto con secreciones de un roedor que estaba infectado y que justo pasó por un lugar y nosotros tuvimos contacto con eso”.

Además, aclaró que hay que tener en cuenta que el contagio principal, casi el 80% de las formas de contagio es de animal a personas, “es decir el contagio es desde el roedor, el colilargo, hacia la persona mediante las secreciones del roedor que se aerolizan como partículas de polvo y que uno las aspira, en estas situaciones de riesgo como explicaba Claudia, nosotros tenemos la mala suerte de contagiarnos, eso puede pasar en cualquier momento del año”, explicó.





Los aislados

En relación a cómo es la asistencia que se le brinda a las personas que deben permanecer 45 días aislados en virtud de haber sido contacto estrecho de la docente Cárdenas sostuvo: “estamos continuamente en contacto, somos un grupo de personas que tenemos a cargo distintas personas aisladas, cada uno lleva la dinámica particular que se adquiera según el aislado porque capaz que hay personas que no les molesta charlar todos los días, hay otras personas que necesitan que no les estamos invadiendo tanto, hablando de la parte del seguimiento telefónico, nosotros hacemos el seguimiento telefónico y vía WhatsApp vía videollamada, como sea y también seguimiento presencial en la medida que se pueda”.

Sin embargo sostuvo que es una conexión durante las 24 horas del día, “estamos pendientes todo el dia, la realidad es que nosotras las que arrancamos con todo esto tenemos el teléfono las 24 horas abierto. Para no quemarnos y no quemar al prójimo tratamos de ir regulando, uno contempla si hay personas que quedaron solas aisladas, Hay personas que quedaron solas con sus hijos, Hay personas que tienen su familia, entonces la familia sigue haciendo las actividades normales de su vida con los cuidados que tienen que llevar dentro de una convivencia o sea hay muchos casos particulares y en función de cada caso es que estamos atentos y si necesitamos de la ayuda de otro personal de salud lo sumamos”.

Además aseguró que no solo los profesionales médicos están atentos a esta situación sino también que llegado el caso si se observa que alguna persona necesita algún refuerzo que tenga que ver con la salud mental, también consultan con los psicólogos del nosocomio.

















Como se sigue





Con respecto a las pautas de seguimiento es lo mismo, tienen que cumplir los 45 días de aislamiento todas las personas que han sido contacto estrecho y el seguimiento es como se explicó anteriormente, aseguraron.













Recomendaciones para prevenir hantavirus





Evitar la presencia de roedores en la vivienda y su contacto con alimentos y agua.





Para eso adopta estos cuidados:





Limpia frecuentemente pisos, mesas, cajones y alacenas con 1 parte de lavandina y 9 de agua. Dejá actuar durante 30 minutos.





Eliminá cajas de cartón, papeles, leña o elementos en desuso que puedan servir como refugio para los roedores.





Mantener la basura en recipientes de metal o plástico grueso con tapas ajustadas.





Colocá telas mosquiteras en puertas y ventanas.





Sellá orificios con mallas de acero, cemento o material resistente.





Limpiar y desinfectar el tanque de agua cada 6 meses.