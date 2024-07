La junta de seguridad de transporte investiga el accidente de la avioneta

La junta de seguridad de transporte investiga el accidente que protagonizó una avioneta la semana pasada que terminó capotando en el lago del Cerro Plataforma, “De este incidente que ocurrió ahora está actuando la junta de seguridad de transporte que es la que Investiga todo tipo de accidente de Aviación y de acuerdo al informe de la junta se verá que es la determinación que se toma”, dijo Cerieldin . En diálogo con noticiasdelbolson Hernán Cerieldin titular de la ANAC explicó cuáles son los lugares habilitados para volar y cuáles no, resaltando que no se puede volar sobre un parque nacional o un área natural protegida y mucho menos hacer vuelos rasantes sobre el agua, es una acción peligrosa detalló el titular de la ANAC. Además se desprende que los vuelos que despegan de aeródromo no controlados no tienen obligación de dar un plan de vuelo, estando a pocos kilómetros de una frontera internacional.





Primeramente el funcionario explicó se refirió a las limitaciones de vuelo que hay sobre los parques nacionales y reservas naturales detallando que hay dos situaciones diferentes entre realizar una operación de vuelo y algo distinto es realizar un sobrevuelo, “las restricciones están sobre las áreas naturales protegidas y sobre los parques nacionales que bueno también son áreas naturales protegidas, es una restricción porque no es que esté prohibido el sobrevuelo, sino que hay una restricción de que no se puede volar por debajo de determinada altura”, aseguro Cerieldin.

Más adelante y en relación al incidente aéreo agregó: “nosotros desconocemos la altura a la que volaba la aeronave, si tuvo un aterrizaje de emergencia no podemos objetar”.









Videos de vuelos rasantes sobre el lago

Sin embargo hay videos que muestran los propios pilotos en redes sociales de aterrizajes, despegues y vuelos rasantes sobre el lago, ante esta situación el jefe de la ANAC explicó: “ son vuelos que no están permitidos y sobre áreas protegidas no están permitidos, las pasadas rasantes sobre espejos de aguas son maniobras peligrosas, nosotros acá no tenemos ninguna denuncia, pero sí conocemos que hay denuncias hechas en otros lugares por por vuelos de este tipo”, aclaró Cerieldin.





Investigación

“De este incidente que ocurrió ahora está actuando la junta de seguridad de transporte que es la que Investiga todo tipo de accidente de Aviación y de acuerdo al informe de la junta se verá que es la determinación que se toma. Si la junta determina que hubo una infracción aeronáutica la autoridad aeronáutica actúa, si fue un accidente esa es otra cosa”, detalló Cerieldin.

Seguidamente le consultamos al titular de la agencia Nacional de Aviación civil en la región sobre si la agencia realizará alguna investigación sobre el incidente a lo que respondió, “ No podemos actuar si no tenemos una denuncia concreta. Nosotros no tenemos forma de estar en todos lados, ejercemos el control desde los aeródromos, pero en estos casos por ejemplo la única manera de que podamos proceder es recibiendo una denuncia firmada con nombre y apellido y con pruebas contundentes.





Aeródromo o aeropuerto habilitado

Más adelante y en relación a los videos que postean los propios pilotos que realizan esta actividad en un lugar que está destacado como área natural protegida, le consultamos a

Cerieldin si hay algún aeropuerto o aeródromo habilitado por la ANAC y esta fue la respuesta: “el lugar apto, denunciado que no es un aeropuerto ni un aeródromo sino un lugar apto denunciado, es decir una pista que está habilitada por la autoridad aeronáutica es en el Lago Esperanza y de ahí bueno la más cercana es la de Cholila la pista que está en El Blanco “.

















Vuelos en frontera sin control

Finalmente el delegado de la agencia Nacional de Aviación civil confirmó que no hay conocimiento de un plan de vuelo, sin embargo en la respuesta queda un interrogante aún más grave al incidente en sí, dado que de la respuesta se desprende que hay vuelos que se realizan desde aeropuertos no declarados a escasos kilómetros de una frontera internacional que no se registran, “primero desconozco si había un plan de vuelo, de cualquier manera si estas aeronaves despegaron de un aeródromo no controlado no tienen la obligación reglamentaria de presentar un plan de vuelo, con respecto así volaron acá en El Bolsón o se operaron en el aeródromo El Bolsón lo único que te puedo decir es que después del incidente una de las aeronaves que andaba sobrevolando, qué es la que van los testigos, los que vieron lo que pasó, esa aeronave sí vino hasta el aeródromo de El Bolsón, de eso tengo conocimiento dicho por el mismo piloto”, confirmó el delegado de la ANAC Hernán Cerieldin.