Fuerte mensaje de Nacho Torres contra Jones Huala: “No te tenemos miedo”

El gobernador de Chubut, Nacho Torres, emitió un duro comunicado a través de sus redes sociales en respuesta a las declaraciones del líder mapuche Facundo Jones Huala en una reunion.





“Acá podemos ver a Jones Huala mostrándose como lo que realmente es: un delincuente, un chanta y un terrorista. Un miserable con delirios revolucionarios de café. Un delirante que no representa ninguna causa justa y, encima, llama al levantamiento en armas, desconociendo al Estado Argentino y reivindicando atentados que se cobraron ya una vida, y que provocaron que más de 170 familias de nuestra Cordillera lo perdieran todo”, expresó el mandatario chubutense.













Torres remarcó que su gobierno no avalará ningún llamado a la violencia ni permitirá amenazas que pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos. “Lo advertimos antes y lo repetimos ahora: este Gobierno no va a permitir que nadie intente intimidarnos”, afirmó.





En el cierre de su mensaje, el gobernador fue aún más contundente: “Y a vos, Jones Huala, te lo digo bien claro: no representás ninguna causa, no te respalda ninguna comunidad Mapuche Tehuelche y los únicos que te siguen son delincuentes y delirantes como vos. No te tenemos miedo y te vamos a caer con todo el peso de la ley”.





La publicación, que incluye un video de Jones Huala difundiendo su mensaje, generó un fuerte impacto en redes sociales y reavivó el debate sobre los conflictos en la zona cordillerana.