Garantizar el agua en la emergencia, “Estuvimos al límite y la verdad que fue un gran laburo de los muchachos”, sostuvo Torman.

Pasada la emergencia ígnea dialogamos con el titular del departamento provincial de aguas Matías Torman quien se refirió a los trabajos que realizaron tanto durante la emergencia como se siguen como lo siguen haciendo ahora en la reconstrucción, “ fue un desafío para todo el equipo tener que abastecer a todas las unidades que necesitaban agua se trabajó contrarreloj pero pudimos hacerlo”, detalló Torman.





Esta mañana noticias del Bolsón dialogó con Matías Torman titular del departamento provincial de aguas en la localidad del Bolsón quien se refirió primeramente a los trabajos que hicieron durante la emergencia sobre todo en un lugar donde aún continúan habiendo puntos calientes como es el lago natación, “ se hizo una picada que llegó al lago Natación eso fue por pedido del Splif para que puedan llegar los bomberos a la zona del incendio, que también sirva de cortafuego, eso lo hicimos con una topadora del DPA”.





Trabajar al borde del incendio

En otro párrafo el funcionario destacó que si bien la máquina en varias oportunidades corrió riesgo, el fuego no llegó cerca de la misma pero estuvo sí a metros.





Trabajo mancomunado

Además, Torman destacó el trabajo en conjunto que se realizó interinstitucionalmente, “ fue un trabajo entre todas las instituciones provinciales, en esta catástrofe creo que no no podemos decir DPA, Vialidad, sino que todos tenemos que aunar esfuerzos y tratar de llevar adelante la situación y en este caso particular. Nosotros estamos terminando entre hoy y mañana ya con la remoción total de todos los escombros”.





En relación a esta etapa de remoción de escombros Torman valoró que es importante que la gente pueda tener ya depositada la plata y por otro lado también el tema de haber llegado con las máquinas pronto para ayudar, si se quiere ayudar a dar vuelta la página y que la gente pueda ya ver un futuro y con esto mucho más más promisorio”





Hay equipo

Finalmente el delegado del departamento provincial de aguas aprovechó la oportunidad para agradecer a todo el equipo que de él depende, “quiero aprovechar para felicitar a todos los chicos que estuvieron trabajando de parte del departamento de aguas y a los canaleros porque la verdad que si bien hubo algunos momentos en los cuales el agua en los canales, en las colas de canal, faltó pero estuvieron siempre al pie del cañón y tratando de compensar el sistema con el agua que tenemos ya en esta época es poca. Estuvimos al límite y la verdad que fue un gran laburo de los muchachos”, aseguró Torman.