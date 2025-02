Incendios en El Bolsón: trabajan en el tendido eléctrico de Mallín Ahogado

Esta mañana Noticias del Bolsón volvió a visitar la zona cero del incendio que consumió a más de 120 viviendas donde personal contratista de la empresa Edersa trabaja en la reconstrucción del tendido eléctrico.









En diálogo con Noticias del Bolsón Diego Maggio contratista de la empresa de energía eléctrica señaló: “estamos haciendo una picada de 10 metros, más o menos, de ancho es donde está el trazado actual de la línea, se va a ensanchar 5 m para cada lado de la línea haciendo tala de lo que esté. Hay mucho material quemado, hay zonas donde hay sectores que están verdes pero igual se va hacer la picada, luego vialidad se va a encargar de los desechos todo lo que es leña y troncos creo que lo va a disponer el municipio”, detalló el contratista.





Restablecer el servicio y cuidar las especies sanas

Más adelante se le consultó sobre si es posible realizar un tendido totalmente nuevo y a la vez proteger las especies arbóreas que quedaron sanas luego del incendio a lo que el contratista expresó, “Sí, o sea estamos dejando inclusive en estos momentos algunos coihues grandes que no traerían mayores conflictos al tendido nuevo, cortinas de pino que se van a hacer podas laterales únicamente porque que el titular de la madera quiere aprovecharlo en el futuro. Lo que se está haciendo es solamente lo que está debajo del tendido, todo lo que está debajo del tendido es lo que se va a sacar, después se irá a ver si hay algún riesgo en otros sectores”.

Además explicó que hay sectores en la zona del Guadal qué hay Cipreses que se quemaron, las raíces son muy débiles y los árboles están a más de los 5 m que marca Edersa y son propensos a caerse, entonces eso se extiende un poco más, se amplía la zona a talar, esos se tienen que sacar porque con un viento o una Nevada incluso por la misma acción de la naturaleza esos Cipreses van a caer sobre el tendido eléctrico generando inconvenientes a todos los vecinos del sector .









En la imagen se observa como estaba el tendido rodeado de vegetación descuidada.

















Trabajo a futuro

En otro párrafo el contratista explicó que un trabajo bien hecho en esta ocasión garantiza que la obra se prolongue sin inconvenientes en el tiempo, “este trabajo va a durar mucho tiempo, eso es lo bueno y va a evitar tener cortes seguidos o sea tanto sea por calor que bajen los cables al follaje que está abajo o que con la nieve cualquier nevada ya trae conflicto por los mismos árboles que se caen en la línea, la idea es que que dure y evitar cortes de servicio”.





Consensuado con los propietarios

Al ser consultado sobre si se dialogó con los propietarios de los predios de cómo se realizaría la poda y Tala para limpiar el tendido eléctrico Diego Maggio explicó que al menos en el sector donde él tiene el contrato con la empresa Edersa se encargó de dialogar con todos los frentistas, “hay casos que no está el alambre, que se quemó o solamente está el alambre quemado, yo me tomé el trabajo de hablar con cada frentista y les expliqué la situación, algunos están de acuerdo en tirar ciertos árboles más adentro un poco más amplia la franja y hay vecinos que no, que dicen mira cortada del alambre para afuera, ningún problema se hace una poda lateral de lo que sea y hay otros que no, que quieren que tiremos todo. Incluso hay gente que nos ofreció retirar su alambre dañado, trabajar tranquilos y después van a hacer un alambre nuevo”, explicó.





Cabe destacar que Diego Maggio es uno de los siete contratistas que tiene la empresa Edersa trabajando durante la emergencia en la zona de Mallín Ahogado .