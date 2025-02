Weretilneck anunció medidas claves para la reconstrucción de El Bolsón

En una emotiva conferencia de prensa, las autoridades brindaron detalles sobre el apoyo financiero y las estrategias para ayudar a las familias afectadas. "Vamos a superar esta tragedia y recuperar El Bolsón con esfuerzo, solidaridad y trabajo en equipo", aseguró el Gobernador, quien cerró el encuentro con un abrazo a combatientes y bomberos, a quienes agradeció por su trabajo.





Weretilneck detalló que el incendio afectó a 549 personas y causó daños parciales en 47 viviendas. Aún restan 35 familias por relevar, por lo que el número de damnificados podría aumentar. "De las viviendas afectadas, 191 eran de propietarios, 13 estaban en alquiler y 14 ocupadas en calidad de préstamo. Entre los afectados, 69 son adultos mayores, muchos de los cuales perdieron gran parte de sus pertenencias", explicó.





"Las pérdidas no solo son materiales, sino también emocionales: recuerdos, historias de vida y la estructura productiva de muchas familias", añadió. Más de 152 familias productivas fueron afectadas, entre ellas 15 dedicadas a la horticultura, 7 a la fruticultura, 6 a la apicultura, 7 a la ganadería, 10 a la producción avícola y 35 talleres productivos.









"La infraestructura también sufrió daños significativos, incluyendo la pérdida de animales, herramientas y talleres, así como la afectación a la red eléctrica, cuyo costo preliminar de recuperación se estima en $2.000 millones. Se destruyeron 30 transformadores, 120 postes y 13 kilómetros de líneas eléctricas", agregó.





El incendio devastó entre el 35% y el 40% del área del ANPRALE, afectando bosques de lengas y coihues centenarios, lo que representa una pérdida ambiental y cultural incalculable para El Bolsón y la provincia.









Principales medidas

Una de las principales medidas anunciadas fue la asignación de $30 millones para cada familia que haya perdido completamente su vivienda y de $15 millones para quienes tengan pérdidas parciales. "Este monto será entregado directamente a las familias damnificadas una vez finalizado el relevamiento de las zonas afectadas. Este aporte les permitirá elegir el tipo de material para reconstruir sus hogares, ya sea a través de materiales tradicionales, madera o adobe con paja", detalló Weretilneck.





Este acompañamiento surge de la ayuda del Gobierno Nacional, que dispuso acompañar a la Provincia y la Municipalidad con un aporte de $5.000 millones, que se destinarán íntegramente a las familias damnificadas. Los costos restantes serán cubiertos por la provincia y, en algunos casos, por la municipalidad.





Además, se impulsará un acuerdo con los corralones y proveedores de materiales locales para ofrecer precios solidarios y accesibles, maximizando el alcance de los fondos.





El Consejo Federal de Inversiones (CFI) destinará $1.000 millones para asistencia. De ese total, $400 millones para la actividad productiva, $400 millones para mejorar la capacidad técnica y el equipamiento del sistema de respuesta ante incendios y $200 millones para la Policía de Río Negro.













Además, Weretilneck explicó que el Ministerio de Desarrollo Humano implementó un programa de apoyo a emprendedores afectados. “Actualmente, 43 emprendedores han perdido sus talleres y herramientas de trabajo. Se destinarán hasta $10 millones por emprendimiento para que puedan reconstruir sus medios de vida lo antes posible”, dijo.





Además, la Agencia de Desarrollo Económico ofrecerá líneas de financiamiento de hasta $10 millones con un período de gracia de un año y devolución en dos años. El Banco de Patagonia también pondrá a disposición de las familias damnificadas una línea de financiamiento de hasta $4.000 millones.





“Este conjunto de medidas tiene como objetivo brindar un alivio real y efectivo a las familias y sectores productivos afectados, permitiendo la reconstrucción de hogares, emprendimientos y fuentes de trabajo con el mayor acompañamiento posible”, dijo.





Para el sector turístico, se dispuso como primera medida una inversión de $30 millones para la promoción del destino. Se están evaluando alternativas adicionales, especialmente con los sectores afectados como cabañas, hotelería y otras áreas económicas rurales. “Los esperamos, y les garantizamos que los atenderemos con la calidez y el compromiso de siempre”, afirmó.





“Este conjunto de medidas tiene como objetivo brindar un alivio real y efectivo a las familias y sectores productivos afectados, permitiendo la reconstrucción de hogares, emprendimientos y fuentes de trabajo con el mayor acompañamiento posible”, dijo.













Agradecimientos

“No sólo ha sido el hecho más difícil, trágico y complejo que ha vivido El Bolsón, sino uno de los más complicados desde el regreso de la democracia. Ningún otro desastre natural en los últimos 40 años ha causado tanta destrucción en nuestra provincia”, dijo.





En su mensaje, el Gobernador hizo un reconocimiento especial a todos aquellos que arriesgaron sus vidas para combatir el fuego: “Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todas las mujeres y hombres que arriesgaron sus vidas luchando contra el fuego. A nuestros brigadistas y combatientes del SPLIF de El Bolsón, Bariloche, Conesa y Choele Choel, quienes estuvieron aquí. También al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, con sus brigadistas y medios aéreos. Un agradecimiento especial a las provincias de Chubut, Buenos Aires, Santiago del Estero y San Juan, que pusieron a disposición sus brigadistas”.





Además, destacó el esfuerzo de bomberos de la Policía y bomberos voluntarios de toda la provincia, con la Federación de Bomberos Voluntarios a la cabeza, quienes, sin excepción, estuvieron al frente de la lucha contra el fuego en El Bolsón. “Casi todos los bomberos voluntarios de Río Negro estuvieron peleando contra el fuego en algún momento en El Bolsón”, dijo.













El Gobernador también subrayó que, si no hubo más víctimas fatales, ni mayores pérdidas materiales, fue gracias al trabajo conjunto de la comunidad: “Si no perdimos más vidas humanas, si no hubo más viviendas destruidas, y si nuestros bosques no sufrieron más daños, fue gracias al esfuerzo incansable de brigadistas, bomberos y cientos de vecinas y vecinos de El Bolsón, que dieron todo para detener el avance del fuego”.





Finalmente, Weretilneck agradeció a diversas fuerzas de seguridad y organismos por su colaboración: “Mi agradecimiento también a la Policía de la Provincia de Río Negro, a la Gendarmería Nacional, al Ejército Argentino, a los agentes de COOPETEL, a Vialidad Rionegrina, Aguas Rionegrinas, el Departamento Provincial de Aguas, Vialidad Nacional, la cooperativa eléctrica de Bariloche, y los municipios de El Bolsón, Bariloche, El Hoyo y Lago Puelo. A todas las áreas de protección civil, tanto provinciales como municipales, a los equipos de salud y al SIARME”.





El mandatario también destacó el rol fundamental de los pilotos que trabajaron con los medios aéreos: “Por supuesto, también agradezco a los pilotos de todos los medios aéreos, que arriesgaron sus vidas. En los días más críticos, los helicópteros realizaron hasta 100 descargas de 3.000 litros de agua cada una. Ellos también se la jugaron”.

El Gobernador Alberto Weretilneck, acompañado por el intendente, Bruno Pogliano, anunció hoy un conjunto de medidas destinadas a la reconstrucción de El Bolsón, tras los incendios forestales que aún afectan la zona. Entre las principales medidas, se destaca la asignación de $30 millones para cada una de las familias que perdieron completamente su vivienda en el incendio.