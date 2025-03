Desregulación: el Gobierno liberó la prestación de servicios en Parques Nacionales para sumar competencia privada

“No digamos el Burj-Khalifa que sale 50 dólares subirlo, incluso el trekking del Camino del Inca en Perú, una experiencia de 4 días, todo incluido, son menos de 1000 dólares. ¡4 días versus 4 horas! Por eso no queda otra que aplaudir de pie —hasta que las manos ardan— las reformas que impulsa Cristian Larsen, presidente de Parques Nacionales”, afirmó.





Larsen sostuvo en un video publicado en sus redes sociales: “Simplificamos la normativa para disminuir trámites burocráticos inútiles. Queremos nuevos prestadores turísticos que ofrezcan mejores servicios y prestaciones en los Parques Nacionales. Aspiramos a que cada vez más argentinos visiten nuestras maravillas naturales. Y para los críticos del progreso, tranquilos: esta reforma mantiene los estándares de protección ambiental necesarios para el desarrollo de actividades dentro de los Parques Nacionales”.





Por su parte, el secretario de Turismo, Daniel Scioli, dijo al respecto a través de su cuenta de X: “Más facilidad para que los turistas visiten los parques en Argentina. Una desregulación que genere más competitividad y oportunidades con precios accesibles para los turistas de nuestro país, y los viajeros del mundo”.





Frente a esta medida, Gabriela Metzler, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Guías de Turismo de Santa Cruz (AGUISAC), en diálogo con Infobae en Vivo, indicó: “En esta provincia tenemos una ley provincial que data de 1973, que nos regula en cuanto a que las agencias de viajes tienen que salir obligadamente de cualquier ciudad con un guía habilitado en turismo” expresó, y agregó que solo en el Parque Nacional Los Glaciares son 400 los guías habilitados para trabajar en él y que, a su vez, dependen de 70 agencias de turismo para tener trabajo.Metzler relató también las condiciones laborales que año a año atraviesan. “Nos contratan de manera informal (...) la mayoría de nosotros trabajamos de forma monotributista, freelance, a demanda en un destino en el que, en invierno, el trabajo cae estrepitosamente y nos obliga quizás a movernos a otros lugares o a buscar otros trabajos”. Y agregó: “Estamos en un estado de precarización laboral, sumado a esto, en la nueva reglamentación que exige parques, no exigen un título habilitante”.





El reclamo es que ante esa contratación informal, “no quiten la obligatoriedad” de contar con los servicios de guía en sus excursiones.





Resaltó además un aspecto clave de su trabajo, el de conservación del medio ambiente. “Entran a los parques nacionales colectivos de 40 personas. Estamos abogando a que la conservación del parque se ve afectada en cuanto no hay una figura que imponga las reglas para transitarlo”, alertó.





En tanto, Larsen comentó días atrás que en EE.UU “cada año, los parques nacionales son visitados por 350 millones de personas y tienen una población de 400 millones. Nosotros somos 45, 46 millones y tenemos 4 millones de visitantes al año, el 10 por ciento de la población”.





Por ello, aseguró que para hacer crecer el turismo de manera efectiva, es necesario reducir las barreras administrativas que han obstaculizado el crecimiento del sector. “Cuando llegamos, encontramos un sistema de sobrerregulación que hacía casi imposible la inversión en infraestructura turística en los parques”.

La nueva desregulación elimina trabas para operadores privados con el objetivo de reducir tarifas y romper monopolios en las áreas protegidas del paísEl Gobierno desreguló la actividad de prestación de servicios turísticos en los 39 parques nacionales del país, a fin de eliminar monopolios y fomentar la competencia, reduciendo los precios para los visitantes. Puntualmente, se eliminarán “requisitos excesivos” y se harán simplificaciones administrativas para operar.Así se oficializó este miércoles en el Boletín Oficial a partir de las resoluciones 61/25 y 62/25. En los considerandos de la normativa se señala que “a partir de la dinámica propia de la actividad turística, la evolución de la visitación, las modificaciones en los niveles de complejidad y adaptación a nuevas necesidades y perfiles de servicio y desarrollo, y en armonía con la responsabilidad de conservación y cuidado, resulta adecuado realizar una actualización normativa en materia de guiado”.El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que “el modelo del ‘Estado presente’ fue tan letal, que transformó a algunos de estos tesoros naturales en espacios inaccesibles para la mayoría, como si ya no nos pertenecieran”.“Ahora bien, que una persona disfrute de un Parque Nacional no tiene prácticamente ningún costo para la sociedad. Por eso, lo lógico sería que el precio de acceder a él sea cero o casi cero. Justamente bajo esa premisa se crearon los Parques Nacionales PÚBLICOS: para que todos podamos usarlos y disfrutarlos. En Argentina la regulación ha generado locuras, pero pocas igualan lo que produjo en nuestros Parques Nacionales: transformar un bien público en un monopolio privado”, sostuvo.Y ejemplificó con el caso del minitrekking sobre el Glaciar Perito Moreno, dónde una sola empresa con exclusividad, sin competencia, cobra hoy casi USD 400 por una caminata de 4 horas. “Esto que no se entienda como una crítica a las personas de esa empresa, sino al sistema que lo permite: una combinación de concesiones exclusivas con una burocracia kafkiana que durante años impidió que nuevos actores pudieran competir”.El ministro subrayó que el resultado es que una familia de 5 termine gastando 2.000 dólares para una excursión que no debiera salir más de 50 o 60 dólares por persona. “Un verdadero atentado a la racionalidad y una catástrofe para el turismo en el país. Que un programa diario para una familia salga 2000 dólares es tan inviable que vale compararlo con otras experiencias”.