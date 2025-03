Festejos del último primer día en barrio Usina, la palabra de la junta vecinal

Luego de que se hiciera pública la situación generada por un festejo realizado dentro del salón de uso múltiples del barrio usina la presidenta de la junta vecinal Graciela Pereira pidió la palabra y desmintió varios de los dichos vertidos por la ex presidenta de la misma junta Alejandra Ñanco.





Le consultamos a la presidenta de la junta vecinal del barrio Usina sobre la denuncia pública hecha por la ex presidenta en relación a destrozos y menores alcoholizados en una fiesta que se llevó adelante dentro de el centro comunitario, “ soy Graciela, buenos días, la verdad que me dolió mucho la forma que habla esta señora, la chica que vino a hablar conmigo no es menor de edad tiene 18 años, no tiene 16 como ella dice. Que se consumió alcohol sí se consumió alcohol”, sobre si había menores dentro del salon respondió: “no, la verdad que no entiendo de dónde saca ese tipo de acusaciones porque ella no vino a hablar conmigo, ni me preguntó salió a los medios como si fuera la presidenta del barrio hacer una acusación sin saber porque yo vine a las 4 de la mañana estuve con los chicos acá yo cerré la puerta, ayudé a los chicos a sacar sus cosas, no sé cuál es la historia que tiene que habla y dice cosas incoherentes, porque no sé qué es lo que quiere realmente”, asegura Pereira.





Me hago cargo

Con todo la presidenta de la junta vecinal se hizo cargo de la situación generada sobre todo por la cantidad de comentarios disparados en redes sociales y explicó: “ yo ahora que pasó esto, yo creo que uno tiene que ser consciente y yo me hago recargo de esto porque es mi lugar, donde estoy, es mi barrio yo vivo enfrente y la verdad que me puse muy mal cuando pasó todo esto porque cuando vi ayer cuando vi eso y digo no puede ser no, no está mal”.









En relación a los destrozos que denuncia la ex presidenta de la junta vecinal fueron negados, “nada estaba destrozado, el baño está en perfectas condiciones, el baño no tiene nada, no sé qué fue lo que pasó ahí que dijeron que se rompió todo que hicieron vandalismo, es mentira. Hubo una rotura, pero no roto en sentido que está roto, se descolgó la mochila que ahora lo están arreglando, los chicos se hicieron cargo de eso, no tuvo que venir nadie de afuera a arreglarlo, los chicos me dijeron nosotros nos hacemos cargo lo están arreglando ahora. No vinieron ayer porque yo no podía, tenía cosas también porque también tengo que vivir, también tengo que trabajar, entonces ayer no pude y hoy están los chicos acá arreglándolo”.









Nunca más

Finalmente y al ser consultada sobre si el salón puede ser prestado para que siga habiendo eventos la presidenta de la junta vecinal del barrio Usina explicó: “el salón se puede utilizar, un viernes a la noche, a la tarde, el sábado se presta, lo que sí aprendí con esta cuestión, por mis vecinos, no prestar a la noche, no importa quién sea por el ruido, porque se trabaja el lunes, entonces no se presta más de noche”.













Sobre la presencia de ambulancias y policías Pereira explicó que no tiene conocimiento si estos es real o no, “no tengo la menor idea, porque no voy a hablar de lo que no vi, si hubiera visto y hubiera sabido de algo lo diría pero no no sé”, sentenció e invitó a todas aquellas personas que tengan alguna duda o sugerencia a presentarse en el centro comunitario los días martes y jueves para mate de por medio charlar y evacuar toda incógnita que se pueda presentar.