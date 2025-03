La escuela 211 de Cuesta del Ternero está cada vez más cerca de cumplir un sueño.

Se trata de la escuela Lucinda Quintupuray emplazada en el pasaje el paraje Cuesta del Ternero y que desde hace muchos años está luchando para cumplir el sueño de tener un playón cubierto donde realizar actividades deportivas y culturales. Esta mañana su directora Andrea Ballient sostuvo que a través de los eventos deportivos que se generan se lograron comprar las chapas que están reservadas en un corralón a su nombre como directora del establecimiento educativo.









Primeramente la docente explicó que se trata de una escuela que está emplazada en un lugar muy lindo pero que el clima muchas veces puede ser muy cruel, “es un lugar muy inhóspito y hay mucho frío en invierno, muchas heladas la lluvia constante que tenemos acá en la región y no tenemos un lugar físico para cubrirnos para los recreos. Para darle educación física a los niños, las aulas se modifican, se corren los bancos y se hace educación física en los días que está feo afuera”, detalló Ballient.









Sobre la posibilidad de concretar la obra por parte de la comunidad educativa la directora de la escuela 211 contó: “Se generó un movimiento grande hace unos años de una carrera que se llama el Choyque y a través de eso se generaron fondos el año pasado para comprar chapas, se compraron todas las chapas tenemos el ticket están a mi nombre que soy directora y tengo a cargo los los bienes de la escuela”, subrayó.













No se pueden utilizar

Al ser consultada sobre si cabe la posibilidad que esas chapas sean utilizadas en otro espacio o con otra finalidad la docente negó rotundamente y explicó por qué no pueden ser utilizadas en otro lugar, “ eso no puede suceder porque las chapas están compradas a mi nombre que soy la directora cargo. <Las cosas funcionan así: los bienes están a mi nombre, cuando yo me jubilen algún momento o deje la dirección, esos bienes pasan a una nueva directora lo firmo yo y lo firma patrimonio, dentro de esos bienes van a estar las chapas es decir, no puede utilizarlas el consejo para otra escuela, es decir para nada>”, aseguró Ballient.













El compromiso está

Sobre qué es lo que le falta a la escuela para poder concretar la obra de techar el playón la docente informó, “lo que nos falta son los planos, está el compromiso del consejo de educación, cuando hicimos la apertura del ciclo lectivo vino la ministra estuvo acá hace dos semanas y dijo que los planos van a estar. En el mes de febrero después del incendio que tuvimos acá en Mallín yo consulté pero claro estaba todo enfocado a esta emergencia, por tal motivo los planes se retrasaron. Pero los planos, me dijeron porque consulté, van a estar efectivos”.





Sobre la escuela

Más adelante la directora comentó que la escuela tiene una matrícula actual con inicial incluido de 18 estudiantes, “vienen algunos de la zona rural otros pasan por el barrio El Mirador, que también es de nuestra zona y algunos poquitos del barrio Luján”.













Falta poco

Y finalmente sobre lo que le falta para la obra sostuvo que realmente es muy poco, “es muy poco porque tampoco queremos un zoom, buscamos un lugar cerrado que nos permita jugar afuera, como ustedes estuvieron observando recién, los chicos juegan, aprovechan el sol, solo en esta parte tienen todo pero bueno tienen esa rutina de jugar acá en los alrededores. Así que nos faltarían solamente las cabreadas y los planos porque, como todo, la primera base es el plano”, sentenció Ballient.