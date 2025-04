Destruyeron una despensa para robar y fueron detenidos en el acto.

Una despensa ubicada sobre avenida Sarmiento y José Hernández fue nuevamente blanco de un robo durante la madrugada. A las 4:55, las cámaras de seguridad del local alertaron a la dueña sobre movimientos sospechosos en el interior del comercio. “Estamos cansados, no sabemos qué hacer”, explicó la propietaria Belen Lucero. En tanto su pareja le pidió al fiscal Arrien que tome cartas en el asunto de la delincuencia.





El compañero de la propietaria del comercio se refirió al sector en el que tienen emplazados su emprendimiento y sostuvo: “Estamos cansados a ver estamos cansados de hacer denuncias, estamos cansados de decirle a la gente que en esa cuadra pasan 25 millones de cosas, se roba, se maneja mal, pasan los colectivos, los camiones a 80 km por hora y hay niños ahí, vimos también asalto a mano de armada, vimos también persecuta de motochorros, la verdad que en este punto también lo que tenemos que ser recontra claro y estoy muy enojado. Yo más allá de lo triste, de lo cansado, concuerdo mucho con Belén es el hecho de donde carajo están las autoridades y no me refiero a la policía porque la verdad que la institución policial la verdad que yo me tengo que sacar el sombrero y reconocerles el ejemplar trabajo que realizan, todas las noches, todos los días, porque a ver son cuatro veces en 6, 7 meses. Hace 7 meses que no dormimos, básicamente del primer robo escuchamos sonar la alarma cuando no suena inconscientemente y tenemos miedo”, reconoció el comerciante.





Al revisar las imágenes en tiempo real, la propietaria fue testigo de cómo un hombre ingresaba y comenzaba a destruir parte del local para robar. De inmediato, dio aviso a la Policía, que acudió rápidamente al lugar.

Los efectivos encontraron a un hombre y una mujer aún dentro del predio, escondidos en la parte trasera. Ambos fueron detenidos en el acto.

En las grabaciones, se ve cómo el delincuente, con total impunidad, rompe una góndola y revuelve todo el lugar para llevarse botellas de vino, cigarrillos y otros productos.

Según informó la dueña, es el tercer robo que sufre el negocio en pocos meses desde su apertura, lo que genera preocupación y desánimo en quienes intentan sostener un emprendimiento.

Asimismo, la dueña asegura que los delincuentes se resguardan en una vivienda abandonada que se encuentra detrás del negocio.





Finalmente Esteban González Segura compañero de la propietaria del comercio le habló directamente al fiscal Francisco Arrien, “es un buen llamado para el fiscal Arrien me parece usted Francisco Arríen debería acercarse un poquito al pueblo, acérquese hablar con nosotros no tenemos que acercarnos nosotros a usted porque usted es un funcionario público, nosotros pagamos impuestos tal cual como los paga usted y los derechos que tenemos nosotros hoy por hoy están siendo vulnerados, entonces me parece, nobleza obliga debería presentarse y de mínima por lo menos acompañar este dolor como el de muchísimos vecinos y vecinos de nuestra localidad y de comerciantes que literalmente nos estamos rompiendo el alma y el culo lo voy a decir bien claro como es, para sostener un comercio, un emprendimiento en esta época de tanta complejidad socioeconómica. Entonces me parece que en vez de cuidarnos nos castigan y vuelvo a repetir voy a destacar el trabajo policial veo los efectivos policiales trabajando muchísimo y no saben qué más hacer entonces digo acompáñenos señor fiscal, acompáñenos señor intendente en usted confiamos a usted lo elegimos y me parece que es de usted necesitamos entonces acérquense por favor a los vecinos”, sostuvo Gonzales Segura.