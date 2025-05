Se realizaron los Juegos Comunales en la Zona VI de la Comarca Andina

El Hoyo fue sede de la apertura de los Juegos Comunales en la Zona VI Comarca Andina, organizados por Chubut Deportes en conjunto con las direcciones de deportes de Cholila, Epuyén, El Hoyo, El Maitén y Lago Puelo.





La delegación local presentó tres equipos de futbol masculino, uno por categoría sub 10/12/14

y dos equipos femeninos en sub 12 y 14. En futsal participaron chicos de los clubes San Martin y Deportivo El Hoyo y entre ambos se formó la delegación que represento al pueblo.

En atletismo participaron 12 deportistas de la escuela municipal que se encuentran a la espera de sus resultados clasificatorios.









Los y las atletas participaron en las categorías sub 10, sub 12 y sub 14 en disciplinas de velocidad y lanzamiento. Las actividades se desarrollaron en distintas sedes: el tenis de mesa en el Club San Martín, el futsal en el Gimnasio Municipal de Lago Puelo, y las disciplinas de atletismo en la pista de El Hoyo.





En total, más de 200 niños y niñas de entre 8 y 14 años representaron a localidades de la Comarca Andina durante esta etapa de la Zona VI que se desarrolló entre el miércoles 7 y el viernes 9 de mayo.