Compró una casa del IPPV en forma irregular y tiene que entregarla al Estado. Cipolletti

El IPPV fue a la Justicia para recuperar una vivienda que no era ocupada por la familia adjudicada. El ocupante la había comprado, pero el inmueble no se podía vender.Una vivienda del IPPV ubicada en Cipolletti deberá ser restituida al Estado provincial tras confirmarse que permanecía ocupada por una familia que la había adquirido de manera irregular. La unidad formó parte del plan de las 355 casas adjudicadas en 1999, pero como los beneficiarios originales no la habitaron, el organismo dejó sin efecto la asignación y, ante la falta de entrega voluntaria, recurrió a la vía judicial para recuperarla.La sentencia se dictó en el marco de un proceso iniciado por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de la Provincia de Río Negro (IPPV), con intervención de la Fiscalía de Estado. El organismo explicó que, durante un relevamiento realizado en Cipolletti, detectó que la vivienda ya no se encontraba habitada por los adjudicatarios originales. LMC