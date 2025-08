El comedor comunitario "El Pitu" sigue firme con su labor solidaria

Su referente, Rodolfo Henríquez, desmintió rumores de cierre y aclaró que no se están realizando campañas por el Día del Niño.

A pesar de las versiones que circularon recientemente en redes sociales, el comedor comunitario "El Pitu", ubicado en el barrio Los Hornos de El Bolsón, continúa funcionando con normalidad y brindando asistencia alimentaria a quienes más lo necesitan. Así lo confirmó Rodolfo Henríquez, vecino solidario y responsable del espacio, quien desde hace cinco años sostiene este proyecto junto a un pequeño grupo de colaboradores.

En diálogo con este medio, Henríquez remarcó: “El comedor no se cierra. Seguimos trabajando como siempre, lunes, miércoles y viernes. Ayer, por ejemplo, entregamos 85 porciones. Nosotros contamos porciones, no personas, porque muchas veces vienen familias completas, y una sola persona retira para varios”.

En los últimos días surgieron confusiones sobre una supuesta colecta y un evento por el Día del Niño, lo que motivó a Henríquez a hacer una aclaración pública: “Quiero dejar en claro que el comedor no está organizando nada por el Día del Niño este año. El año pasado fue muy complicado y ahora también se nos hace difícil. Además, no estamos haciendo ninguna campaña ni solicitando donaciones. La gente que quiera colaborar, puede hacerlo como siempre, trayendo condimentos, salsa u otros productos directamente al comedor o comunicándose conmigo. No con otros números”, enfatizó.

Sobre quienes promovieron una colecta en nombre del comedor, Henríquez fue claro: “Esa gente ya no forma parte del comedor. Trabajaron conmigo en su momento, pero ahora no están más. Hoy estamos cocinando con los amigos y compañeros de siempre: mi prima Mónica, Gustavito, Sebita, Chachina… Todos vienen a poner el hombro para que esto siga funcionando”.

El comedor "El Pitu" es un espacio que, más allá de las dificultades, sigue siendo sinónimo de compromiso, contención y solidaridad en el barrio Los Hornos. Y aunque no haya festejos programados para el Día del Niño, su verdadera celebración se da cada semana, cuando las ollas se llenan y las porciones llegan a quienes más las necesitan.