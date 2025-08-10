Accidente en Ruta 86: dos hombres trasladados al hospital





Ocurrió a la altura del Museo Las Piedras. Uno de los vehículos terminó volcado sobre la banquina. Intervinieron bomberos, policía y personal de salud.









En un informe oficial emanado desde el cuerpo de bomberos local se destaco que cerca de las 11:35 horas de este domingo, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre un accidente de tránsito en la Ruta 86, a la altura del Museo Las Piedras.

De inmediato, se despachó la unidad de rescate de la central de bomberos junto a un móvil del Destacamento. Al llegar, el personal se encontró con dos vehículos involucrados: uno de ellos volcado sobre su lateral derecho en la banquina, y el otro ubicado a unos seis metros de la ruta, apoyado sobre sus cuatro ruedas.









En uno de los rodados viajaban dos hombres, quienes fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al hospital por una ambulancia. En tanto, los ocupantes de una camioneta Toyota Hilux resultaron ilesos, ya que no se encontraban dentro del vehículo al momento del siniestro.









En el operativo trabajaron bomberos, personal del hospital y efectivos policiales, quienes permanecieron en la zona hasta completar las tareas de asistencia y seguridad vial.