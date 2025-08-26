Afiliados de PAMI reclaman por la falta de entrega de pañales en El Bolsón





En la mañana de este martes, afiliados al PAMI de El Bolsón realizaron una convocatoria frente a la oficina ubicada en San Martín 3433, para visibilizar el reclamo por la falta de entrega de apósitos de incontinencia que afecta a numerosos adultos mayores de la región. La protesta fue encabezada por Luis Albornoz y Mariela Cabral, quienes promueven una junta de firmas para elevar la demanda a las autoridades competentes.





“Mi mamá tiene más de ochenta años y hace tres meses que no recibe los apósitos. Antes se retiraban en farmacias con una orden médica, era mucho más eficiente. Ahora, con este nuevo sistema a través de la empresa Urbano, no llegan los productos. Ella cobra la mínima, y prácticamente la mitad de su jubilación se le va en pañales descartables”, denunció Albornoz en diálogo con la prensa.





Por su parte, Cabral explicó que el problema se repite en numerosos hogares: “Estamos ayudando a los abuelos de PAMI porque no están recibiendo la provisión correspondiente. Juntamos firmas y encontramos mucho apoyo de la comunidad. Queremos que revean esta situación porque la empresa no entrega, y los jubilados no pueden afrontar este gasto de sus ingresos mínimos”.





Los manifestantes fueron recibidos por Natalia Salinas, responsable de la agencia local, quien reconoció la existencia de múltiples reclamos y se comprometió a gestionar una reunión con referentes de la empresa Urbano, encargada de la logística en la zona.





Mientras tanto, los afiliados proponen una alternativa práctica: que los insumos se depositen directamente en la sede del PAMI o en farmacias locales para que los beneficiarios puedan retirarlos. “Si la empresa tiene dificultades con la logística rural, al menos que los dejen acá, en la agencia, y los afiliados vendrán a buscarlos. Pero así como está funcionando ahora, no sirve”, subrayó Albornoz.





La convocatoria se mantendrá durante la jornada frente a las oficinas de PAMI en El Bolsón, donde los organizadores invitan a los afiliados afectados a sumarse con su firma para reforzar el reclamo colectivo.