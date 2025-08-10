Agosto, Mes del Vacunador: operativos especiales y llamado a completar esquemas









En el marco del Día del Vacunador, que se celebra el 26 de agosto, durante todo el mes se realizarán operativos especiales en instituciones y centros de salud de la localidad, con el objetivo de reforzar y completar esquemas de vacunación.

El próximo martes 12 de agosto, el Instituto Provincial de Promoción de la Salud (IPPB) iniciará las jornadas en la Escuela 271, el Hogar Quillagüé, los jardines Mis Primeros Pasos, Arcoíris y el Jardín N° 46, además del Hogar de Ancianos. Se vacunará al personal con dosis de doble adulto, hepatitis B y antigripal.

“Vamos a estar recorriendo todas estas instituciones para garantizar que el personal tenga el calendario completo. Es fundamental que cada persona lleve su libreta de vacunación para poder registrar y verificar las dosis aplicadas”, destacó Verónica Jhons.





El cronograma de operativos continuará de la siguiente manera:

12 de agosto: CAP de Mallín Ahogado

18 de agosto: CAP Loma del Medio

20 de agosto: CAP Costa del Río Azul

21 de agosto: CAP San José

22 de agosto: CIC

26 de agosto: CAPS Barrio Luján

28 de agosto: CAPS Esperanza (cierre del ciclo)





Belén Inalef, integrante del equipo organizador, explicó que este año la campaña pondrá el foco no solo en los niños, sino también en los adultos trabajadores de las instituciones. “Muchas veces no tenemos el esquema completo, y la idea es revisarlo en el sistema SISA para aplicar las vacunas que faltan. Esta vez nadie se escapa”, señaló con humor.