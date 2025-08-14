Allanamiento en El Bolsón permitió recuperar una motosierra robada



En el marco de una investigación policial, personal de la Brigada de Investigaciones y de la Comisaría 12° de El Bolsón llevó adelante un allanamiento que arrojó resultados positivos. El procedimiento se realizó ayer, entre las 16 y las 18 horas, en una vivienda ubicada sobre calle 25 de Mayo.





Durante el operativo se secuestró una motosierra de carcasa color naranja, sin marca visible, que había sido sustraída días atrás. El comisario Víctor Escobar informó que el hallazgo se produjo a partir de tareas investigativas vinculadas a un hecho delictivo denunciado recientemente, y que con esta recuperación “queda esclarecido el robo”.





En el lugar se identificó a una persona, aunque no hubo detenidos. Según explicó Escobar, la situación procesal del individuo dependerá de lo que determine la Fiscalía una vez recibido el legajo.





La motosierra será puesta a disposición de su propietario, quien será citado para su reconocimiento y posterior entrega.