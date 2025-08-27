Allanamiento en el Penal de Trelew por una causa de extorsión, la victima un vecino de Esquel.

Un interno fue detenido tras una investigación de la Fiscalía de Cibercrimen de Esquel y la Policía Federal. La víctima, un vecino de Esquel, había sido estafada en casi un millón y medio de pesos mediante amenazas y transferencias electrónicas.

En las últimas horas, la Policía Federal de Esquel llevó adelante un allanamiento en una celda del Instituto Penitenciario Provincial N.º 1 de Trelew, en el marco de una investigación por un caso de extorsión. La pesquisa estuvo a cargo de la Fiscalía de Cibercrimen de Esquel, dirigida por los fiscales Martín Robertson y Mauro Belloqui.

De acuerdo con la información oficial, la víctima fue un vecino de Esquel que sufrió amenazas a través de redes sociales y mensajería instantánea. El contacto inicial se produjo en Facebook y continuó por WhatsApp, donde el acusado exigía transferencias de dinero bajo presión. El monto total de lo pagado ascendió a casi un millón y medio de pesos.

Las tareas de investigación permitieron determinar que el autor de la maniobra se encontraba detenido en el penal de Trelew. Con esta información, el fiscal Robertson solicitó al juez interviniente el allanamiento de la celda del sospechoso, donde se secuestraron dispositivos electrónicos vinculados al delito.

Finalmente, se dispuso la detención del interno como presunto autor de los delitos de extorsión (art. 168 del Código Penal) y estafa mediante medios electrónicos (art. 172 y art. 173, inc. 16 del CP).