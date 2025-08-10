Allanamientos en El Bolsón y recuperación de bicicletas robadas





Operativos simultáneos de las policías de Chubut y Río Negro permitieron secuestrar dos rodados sustraídos en Lago Puelo. La investigación también apunta a desbaratar a quienes operan a ambos lados de la frontera provincial.

En la mañana de hoy, efectivos de la Comisaría 12 de El Bolsón llevaron adelante dos allanamientos que derivaron en el secuestro de dos bicicletas denunciadas como robadas días atrás en un domicilio de Lago Puelo.

El procedimiento fue parte de un trabajo coordinado entre la División de Policía de Investigaciones (DPI) Comarca Andina de la Policía del Chubut y el Cuerpo Judicial e Investigaciones de la Policía de Río Negro, con medidas autorizadas por la fiscalía de la Comarca Andina.









Desde la Jefatura de la DPI Comarca Andina resaltaron “el compromiso y cooperación recíproca con sus pares de la Policía Rionegrina en lo que significa no solo el secuestro de los bienes, sino también la identificación de las personas que operan para cometer delitos en ambos territorios provinciales”.

Fuentes policiales indicaron que la investigación continúa para dar con los responsables y frenar una cadena delictiva que, según sospechan, “cruza la frontera provincial para aprovechar las ventajas de la movilidad y el desconocimiento entre jurisdicciones”.