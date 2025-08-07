Asalto armado en Trevelin: dos detenidos tras violento robo de $5 millones



Dos hombres fueron aprehendidos luego de que asaltaran a un trabajador de un frigorífico. Portaban un arma de fuego y huyeron en una camioneta sin patente, pero fueron interceptados sobre Ruta 259.





Un violento hecho de inseguridad sacudió a la localidad de Trevelin este miércoles por la mañana, cuando dos hombres armados irrumpieron en un frigorífico ubicado sobre calle Plennydd Williams, entre Saavedra y Farhan Alewy. Allí, amenazaron y golpearon a uno de los trabajadores, identificado como R.N., a quien le sustrajeron dos teléfonos celulares y una suma aproximada de cinco millones de pesos.





La víctima presentaba lesiones visibles en el rostro producto de la agresión, y relató que los delincuentes escaparon en una camioneta Volkswagen Amarok gris, doble cabina, sin patente colocada y con una antena Starlink en el parabrisas.





Minutos después del alerta emitido por el Centro de Monitoreo, personal del Puesto 627 y del Mini Comando AURE lograron interceptar el vehículo sospechoso en la Ruta 259, en el tramo entre Esquel y Trevelin. Dentro del rodado, los efectivos divisaron un cargador de pistola en el asiento trasero y un arma de fuego oculta bajo el asiento delantero.





En ese momento, se hizo presente la víctima del robo, quien reconoció a los ocupantes del vehículo —identificados por sus documentos como M.R.M. y D.E.M.— como los autores del hecho, por lo que se procedió a su inmediata aprehensión.





Ambos detenidos fueron trasladados al Hospital Zonal de Esquel para su revisión médica y luego ingresados en calidad de detenidos en averiguación del hecho. El fiscal de turno, Dr. Kovasevich, ordenó el secuestro del vehículo y la realización de una requisa tanto del rodado como de los aprehendidos.





En el operativo también participó personal de la Comisaría Primera de Esquel, la División de Investigaciones y el propio jefe de la Unidad Regional, Crio. My. Hugo Melipil, quien supervisó las diligencias.