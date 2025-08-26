Avanzan las paritarias municipales en El Bolsón: gremios destacan mejoras en el diálogo



La delegada regional de la UPCN, Rosa Mesa, confirmó que las negociaciones salariales con el Ejecutivo local retomaron un cauce más ordenado. Aunque el ofrecimiento fue considerado insuficiente, se abre la posibilidad de alcanzar un acuerdo en los próximos días. La delegada regional de la UPCN, Rosa Mesa, confirmó que las negociaciones salariales con el Ejecutivo local retomaron un cauce más ordenado. Aunque el ofrecimiento fue considerado insuficiente, se abre la posibilidad de alcanzar un acuerdo en los próximos días.





En el marco de las discusiones paritarias municipales en El Bolsón, la delegada de la UPCN en la región, Rosa Mesa, informó que tras la reunión mantenida ayer se logró restablecer un canal de diálogo más respetuoso y organizado con el Ejecutivo local.





“Avanzan, no tan rápido como hubiésemos querido, pero vimos una luz en el fondo del camino. Volvimos a tener una charla organizada y respetuosa, que era lo que reclamábamos”, señaló Mesa en diálogo con la prensa.





El municipio presentó un nuevo ofrecimiento que incluyó un bono de 35.000 pesos para mediados de agosto, además de un leve incremento porcentual sobre los haberes. La propuesta fue rechazada por el gremio por considerarla insuficiente. “Nosotros dijimos que no, porque la recomposición debe discutirse en el marco paritario y no con un bono aislado”, remarcó la dirigente.





Mesa recordó que durante la primera mitad del año, el sindicato logró destrabar un decreto que reconoció una recomposición salarial de 150.000 pesos, luego de intensas gestiones y con el apoyo de asambleas realizadas en Espacio Verde. “Ahora estamos de manera conjunta con otros gremios, solicitando un aumento acorde a la necesidad de los trabajadores para conservar lo conseguido en la paritaria anterior”, agregó.





Respecto a la distancia entre las partes, la referente gremial sostuvo que “lo que ofrecía el Ejecutivo estaba muy lejos de lo que nosotros pretendíamos”, aunque reconoció que existe voluntad de continuar negociando. Para la próxima semana está prevista una nueva instancia de análisis de las propuestas.





En cuanto al estado de movilización, Mesa explicó que se encuentra en suspenso: “Hoy a las 10 horas tendremos una asamblea para informar a los compañeros y levantar hasta nuevo aviso la medida de alerta y movilización. Si la próxima semana no prospera el diálogo, volveremos a la lucha. No vamos a bajar los brazos”.





La dirigente aprovechó para agradecer el respaldo de los trabajadores: “Más allá de los miedos propios, han sostenido esta presencia y demuestran que les interesa la recomposición salarial porque es muy necesaria. Si no estuvieran ellos, no podríamos hacer asambleas”.





De esta manera, el panorama paritario en El Bolsón muestra un leve avance, con la expectativa puesta en la próxima reunión que podría definir un acuerdo definitivo entre el Ejecutivo municipal y los gremios.