Bariloche: dos personas murieron en un incendio de vivienda

Noticias Del Bolson agosto 10, 2025



Un trágico incendio registrado en la madrugada de este domingo se cobró la vida de dos personas en una vivienda ubicada sobre calle Otto Goedecke 1146, entre Vilcapugio y Yatasto.

El siniestro se desató cerca de las 6 de la mañana. Pese a la rápida respuesta de los Bomberos Voluntarios de Bariloche, las víctimas —un hombre y una mujer adultos— no lograron escapar a tiempo. Peritos trabajan en el lugar para determinar las causas del fuego.

En el operativo participaron seis dotaciones de bomberos de la central y de dos destacamentos, con apoyo del cuartel Melipal, que aportó una unidad cisterna.




Un invierno marcado por las llamas
El incendio se suma a una serie de siniestros que han golpeado a la ciudad durante este invierno. En junio, en tan solo una semana, se registraron seis incendios con pérdidas totales y una víctima fatal. En julio, las cifras no mejoraron y se produjeron hechos de gran magnitud, como el que afectó dos viviendas en el barrio 3 de Mayo, otro en el sector de 3 Manzanas sobre calle Elordi, y siniestros en Ruiz Moreno y Yatasto.

Las principales causas detectadas incluyen prendas u objetos colocados cerca de sistemas de calefacción y fallas eléctricas. Las autoridades reiteran la importancia de extremar las precauciones para reducir el riesgo de incendios.











