Bomberos y Splif trabajaron en dos focos de quema en la zona de Mallín Alto





La segunda jefa del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Soledad Millaleo, informó que durante el mediodía de este martes los efectivos debieron intervenir ante dos quemas registradas en el sector de Mallín Alto.

El primer aviso ingresó a la central alertando sobre un fuego que se habría descontrolado en el Callejón de la familia Carrasco. De inmediato, se despachó un móvil desde el destacamento y otro desde el cuartel central. Al arribar al lugar, los bomberos constataron la presencia de personal del SPLIF, que ya se encontraba trabajando sobre el foco, por lo que quedaron en apoyo.

Minutos más tarde, se notificó una segunda quema en inmediaciones de la capilla del mismo sector. El móvil del destacamento se dirigió hasta allí y verificó que la situación estaba controlada, con la intervención también de brigadistas del SPLIF. En este caso, se sumó además la unidad forestal móvil 16.









Millaleo precisó que en ambas situaciones el manejo del fuego quedó a cargo del SPLIF, por lo que los bomberos no cuentan con información sobre la superficie afectada.