Cena show de tango para sostener el funcionamiento del Hogar Emaús de El Bolsón



El Hogar Emaús de El Bolsón invita a la comunidad a participar de una cena show de tango que se realizará este sábado 16 de agosto en el salón parroquial del establecimiento. El evento contará con la presentación de diversos artistas del 2x4 y tiene como objetivo recaudar fondos para sostener el funcionamiento de esta casa, que brinda atención y alojamiento a hombres en situación de calle.





Inés Hall y Adriana Otermin, referentes del hogar, destacaron que la propuesta combina gastronomía y música en vivo. “Queremos que sea una noche divertida y solidaria. Además de disfrutar del tango, habrá dos opciones de menú: bondiola con batatas y cebollas caramelizadas, o canelones de verdura como alternativa vegetariana”, explicó Hall, quien remarcó que las tarjetas se venderán únicamente de forma anticipada mediante reserva y pago previo.





Otermin subrayó la importancia de esta iniciativa, no solo para recaudar fondos, sino también para visibilizar el trabajo que realiza el Hogar Emaus. “El hogar viene a cubrir un vacío que muchas veces deja el Estado, dando respuesta a las personas en situación de calle. Nos sostenemos gracias al aporte solidario de vecinos, la entrega de mercadería por parte del municipio dos veces al mes. También recibimos donaciones de alimentos o aportes económicos a través de la cuenta de la Fundación Panfranciscano, alias: EmaúsElBolson”, detalló.





El Hogar Emaús funciona como un espacio de contención y acompañamiento para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad extrema, y sus responsables invitan a la comunidad a sumarse a la velada para colaborar con esta tarea solidaria.



