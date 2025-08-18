CHARLA ABIERTA DE MANEJO DE RESIDUOS FORESTALES y USO SEGURO DEL FUEGO

Noticias Del Bolson agosto 18, 2025


Este Miércoles 20/8 de 9.30 a 14 hs se realizará en el Salón de Usos Múltiples S.U.M de Puerto Patriada una charla abierta sobre el manejo de residuos forestales y uso seguro del fuego.

La convocatoria estará a cargo de técnicos del Servicio Provincial del Manejo del Fuego de Esquel (SPMF).

La charla es abierta a toda la comunidad y tratará temas cómo gestionar y reducir los residuos de poda, la quema y el chipeado y cómo crear una zona defendible alrededor del hogar.

¡Los esperamos! Municipalidad de El Hoyo











