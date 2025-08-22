Continúa la inscripción al Básquet formativo en la localidad

Noticias Del Bolson agosto 22, 2025




La práctica deportiva de básquet sigue siendo parte de la oferta recreativa de El Hoyo con actividades destinadas a niños y jóvenes de distintas categorías y edades. 

La entrenadora a cargo es Rocío Jiménez y las prácticas deportivas se realizan en el S.U.M. de la Escuela N.º 223 con las categorías infantiles "mini" de 6 a 12 años que entrenan de 17:30 a 18:30 de martes a viernes. 




En este marco, también se realizan encuentros con localidades vecinas como El Maitén, Lago Puelo, Cholila, Epuyén y El Bolsón. A su vez, los mismos días de 18:30 a 19:30 se llevan adelante los entrenamientos de las categorías juveniles U13 a U18, que participan de encuentros amistosos dentro de la Comarca Andina.

El objetivo de este trabajo es fortalecer el desarrollo del básquet en la región y recuperar un calendario de competencias que permita consolidar el deporte en todas sus categorías tanto en la escuela municipal de El Hoyo como las de las localidades vecinas.










