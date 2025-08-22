Continúa la inscripción al Básquet formativo en la localidad









La práctica deportiva de básquet sigue siendo parte de la oferta recreativa de El Hoyo con actividades destinadas a niños y jóvenes de distintas categorías y edades.





La entrenadora a cargo es Rocío Jiménez y las prácticas deportivas se realizan en el S.U.M. de la Escuela N.º 223 con las categorías infantiles "mini" de 6 a 12 años que entrenan de 17:30 a 18:30 de martes a viernes.













En este marco, también se realizan encuentros con localidades vecinas como El Maitén, Lago Puelo, Cholila, Epuyén y El Bolsón. A su vez, los mismos días de 18:30 a 19:30 se llevan adelante los entrenamientos de las categorías juveniles U13 a U18, que participan de encuentros amistosos dentro de la Comarca Andina.





El objetivo de este trabajo es fortalecer el desarrollo del básquet en la región y recuperar un calendario de competencias que permita consolidar el deporte en todas sus categorías tanto en la escuela municipal de El Hoyo como las de las localidades vecinas.