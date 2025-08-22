Convocatoria a Elecciones Generales de los Cuerpos Directivos de la Unión, Consejo Directivo Central y Comisiones Directivas de Seccionales

Noticias Del Bolson agosto 22, 2025


La Comisión Directiva de UTEDYC Seccional Bariloche, informa que, conforme lo resuelto
por el Secretariado Nacional, se ha publicado la convocatoria a Elecciones Generales de los
Cuerpos Directivos de la Unión, Consejo Directivo Central y Comisiones Directivas de
Seccionales, en el Diario Clarín del día 22 de agosto 2025, con el detalle de cargos a cubrir,
mandatos, lugares de votación y demás cuestiones atinentes al acto eleccionario. El comicio se realizará el día 30 de octubre 2025, en el horario de 8 a 18.00 horas. La Junta
Electoral Local, está integrada por los siguientes titulares: 1. Caro, Laura Denise Af. Nº
235.264 2. Zuppi, Andrea Af. Nº 312.771 y 3. Kasprzycki, Pablo Af. Nº 299.771, y suplentes:
Cingolani, Gustavo Germán Af. Nº 324.791. Nóbile, Fernando Nº Af. 234.675 y Reyes
Reyes, Alejandro Andrés Af. Nº 203.328, atenderá en la sede sindical ubicada en la calle
Palacios 437 de la Ciudad de San Carlos de Bariloche los días lunes, miércoles y viernes de
14 a 17hs y se encuentra a disposición de las y los afiliados para brindar toda la
información necesaria. La presentación de listas de candidatos/as vence el 5 de septiembre
de 2025 a las 24hs, día en el que se extenderá hasta dicho horario el funcionamiento de la
Junta Electoral. -
Gómez, Scholz Leandro                                       Poggi, Jose Luis
 Secretario Administrativo                                   Secretario General
 Seccional Utedyc                                                   Seccional Utedyc 





