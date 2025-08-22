por el Secretariado Nacional, se ha publicado la convocatoria a Elecciones Generales de los
Cuerpos Directivos de la Unión, Consejo Directivo Central y Comisiones Directivas de
Seccionales, en el Diario Clarín del día 22 de agosto 2025, con el detalle de cargos a cubrir,
mandatos, lugares de votación y demás cuestiones atinentes al acto eleccionario. El comicio se realizará el día 30 de octubre 2025, en el horario de 8 a 18.00 horas. La Junta
Electoral Local, está integrada por los siguientes titulares: 1. Caro, Laura Denise Af. Nº
235.264 2. Zuppi, Andrea Af. Nº 312.771 y 3. Kasprzycki, Pablo Af. Nº 299.771, y suplentes:
Cingolani, Gustavo Germán Af. Nº 324.791. Nóbile, Fernando Nº Af. 234.675 y Reyes
Reyes, Alejandro Andrés Af. Nº 203.328, atenderá en la sede sindical ubicada en la calle
Palacios 437 de la Ciudad de San Carlos de Bariloche los días lunes, miércoles y viernes de
14 a 17hs y se encuentra a disposición de las y los afiliados para brindar toda la
información necesaria. La presentación de listas de candidatos/as vence el 5 de septiembre
de 2025 a las 24hs, día en el que se extenderá hasta dicho horario el funcionamiento de la
Junta Electoral. -
Gómez, Scholz Leandro Poggi, Jose Luis
Secretario Administrativo Secretario General
Seccional Utedyc Seccional Utedyc
