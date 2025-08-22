Convocatoria a Elecciones Generales de los Cuerpos Directivos de la Unión, Consejo Directivo Central y Comisiones Directivas de Seccionales



La Comisión Directiva de UTEDYC Seccional Bariloche, informa que, conforme lo resuelto La Comisión Directiva de UTEDYC Seccional Bariloche, informa que, conforme lo resuelto

por el Secretariado Nacional, se ha publicado la convocatoria a Elecciones Generales de los

Cuerpos Directivos de la Unión, Consejo Directivo Central y Comisiones Directivas de

Seccionales, en el Diario Clarín del día 22 de agosto 2025, con el detalle de cargos a cubrir,

mandatos, lugares de votación y demás cuestiones atinentes al acto eleccionario.El comicio se realizará el día 30 de octubre 2025, en el horario de 8 a 18.00 horas. La Junta

Electoral Local, está integrada por los siguientes titulares: 1. Caro, Laura Denise Af. Nº

235.264 2. Zuppi, Andrea Af. Nº 312.771 y 3. Kasprzycki, Pablo Af. Nº 299.771, y suplentes:

Cingolani, Gustavo Germán Af. Nº 324.791. Nóbile, Fernando Nº Af. 234.675 y Reyes

Reyes, Alejandro Andrés Af. Nº 203.328, atenderá en la sede sindical ubicada en la calle

Palacios 437 de la Ciudad de San Carlos de Bariloche los días lunes, miércoles y viernes de

14 a 17hs y se encuentra a disposición de las y los afiliados para brindar toda la

información necesaria. La presentación de listas de candidatos/as vence el 5 de septiembre

de 2025 a las 24hs, día en el que se extenderá hasta dicho horario el funcionamiento de la

Junta Electoral. -

Gómez, Scholz Leandro Poggi, Jose Luis

Secretario Administrativo Secretario General

Seccional Utedyc Seccional Utedyc