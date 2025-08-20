Corte general de energía afectó a El Bolsón y zonas aledañas









Pasadas las 15:40 de este miércoles 20 de agosto, un corte general en el suministro eléctrico dejó sin luz a gran parte de la localidad de El Bolsón y sectores aledaños.





Según informó la distribuidora EdERSA, la interrupción se originó por un desperfecto en el sistema interconectado con la provincia de Chubut, lo que ocasionó la salida de servicio en toda la zona.





De inmediato, las cuadrillas operativas comenzaron a trabajar en la configuración del abastecimiento desde la central hidroeléctrica de Lago Escondido, con el objetivo de restablecer la energía en el menor tiempo posible.





Desde la empresa estimaron que el suministro se normalizaría pasadas las 16:30, y solicitaron a los usuarios paciencia y precaución hasta tanto se complete la restitución del servicio.