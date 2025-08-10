CREO Río Negro desembarca en la Zona Andina con su primera asamblea

El pasado viernes, la ciudad fue sede de la primera asamblea de afiliados y simpatizantes de CREO Río Negro, el partido que lidera el diputado nacional Aníbal Tortoriello. El encuentro contó con la participación de referentes de toda la Zona Andina y la presencia virtual de militantes de distintas localidades de la provincia, como Valcheta, Cinco Saltos, Ingeniero Jacobacci y Viedma, entre otras.





La reunión fue definida como una “instancia fundacional y de presentación formal” del espacio en la región, con el objetivo de fortalecer su vocación democrática y sumar aportes al proyecto político.





Durante la jornada, los asistentes manifestaron su compromiso de colaborar en distintas áreas y se conformaron comisiones en sectores clave como Desarrollo Social y Comunitario, Cultura, Juventud, Educación Ciudadana, Salud Pública, Medio Ambiente, Economía, Trabajo, Vivienda e Infraestructura y Derechos Humanos.





La coordinación general estuvo a cargo de Patricia Maizón, mientras que Lucas Pérez asumió la planificación territorial y de desarrollo social, y el ingeniero Raúl Benzo quedó al frente de la proyección urbanística.





Claudio Thieck, uno de los articuladores provinciales de Creo, expresó su satisfacción por el encuentro y destacó que el trabajo que comienza se enfocará en soluciones de fondo para la provincia, más allá de los tiempos electorales.





Como parte de los acuerdos alcanzados, se resolvió continuar con reuniones periódicas en distintas localidades de Río Negro para consolidar la presencia y protagonismo del partido en todo el territorio.