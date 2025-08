Desarrollo Social avanza con el Plan Calor y organiza una gran jornada por el Día de las Infancias

Desde el municipio de El Bolsón informaron que la entrega de leña y garrafas del Plan Calor está próxima a finalizar, mientras ya se preparan actividades comunitarias para el 17 de agosto en el polideportivo municipal.

Esta mañana, el responsable del área de Desarrollo Social de El Bolsón, Ariel Aillapán, dialogó con la prensa sobre el avance del Plan Calor 2025 y los preparativos para el Día de las Infancias, que se celebrará con una jornada centralizada en el polideportivo.

En relación al plan de entrega de leña, Aillapán expresó:

“Hace mucho frío, Y cuando llueve, llueve. Con la entrega del plan calor leña venimos bien, mejoramos bastante, viste que veníamos con un atraso en llegar con la leña. Bueno, nos pusimos de nuevo en ritmo hasta que llovió. Cuando llovió tuvimos que parar por algunas cuestiones de entrada y salida de los vehículos, pero lo arreglamos la semana pasada lo más rápido posible. Agradecerle a Participación Ciudadana que nos ayudó en ese tema. En general, siempre están todos atentos a ayudarnos. Así que avanzando en Plan Calor agosto, leña ya terminamos a fin de mes y capaz extendemos un poquito porque, bueno, sabías que era cubrir.”





Respecto a la entrega de gas, indicó que los cupos se mantienen, aunque hubo algunas modificaciones en los beneficiarios:

“Hubo algunos cambios de beneficiarios porque o no iban a retirar o cambiaron situaciones. Bastantes beneficiarios fueron una vez y después ya no fueron, y algunos como ya saben que si van... la segunda vez que no van a retirarla, ya como que ellos mismos ya no reclaman porque es una falencia de ellos. Y puede que resuelvan situaciones de otra forma. No significa que porque no fueron, después si vienen en emergencia no se la podamos dar. Siempre cubrimos las necesidades, más de lo que es ancianos y discapacitados.”

Celebración del Día de las Infancias

En cuanto a las actividades para el Día de las Infancias, Aillapán remarcó la articulación con distintas áreas y organizaciones sociales:

“Bien, trabajando fuerte con el Día de las Infancias con, bueno, Cultura, Deporte, Turismo, Desarrollo Social, Participación Ciudadana, algunos grupos de las iglesias que se acercaron con los jóvenes, a pedido mío también porque, bueno, siempre busco manos solidarias y hacer un conjunto de gente que tenga ganas de hacer para los chicos. Así que logramos tener un grupo grande, grande, grande, más de 60 personas que de diferentes lugares van a trabajar para el Día del Niño.”

El funcionario confirmó que habrá un acto central en el polideportivo municipal y destacó la intención de sumar a todos los barrios:

“Hay muchos pedidos hoy de muchas instituciones, comedores y merenderos que también generalmente hacen algo. La idea es poner todos los recursos, como el año pasado, desde la municipalidad en el polideportivo, hacer un conjunto de todos los barrios. Ya trabajamos el tema de transporte para ver si podemos tenerlo como el año pasado: desde Mallín Ahogado, zona rural, Rinconada Nahuelpan y recorrido por los barrios para que se acerquen. Y después también es cierto que muchos, como Cemuco, que todos los años lo hacen, no va a quedar afuera. Obviamente que siempre colaboramos. Lo que no podemos dentro, lo que priorizamos es la comida de todo el mes, y preferimos, con los recursos y donaciones, abocarnos todos al polideportivo, donde invitamos obviamente a las organizaciones y a los grupos que se acerquen a colaborar, acompañarnos y hacer en conjunto todo esto.”

Finalmente, Aillapán confirmó la fecha y horario del evento principal:

“Tenemos armado cronograma que yo creo que no va a cambiar. Me gustaría que lo diga el intendente, pero bueno, va a ser el día 17 de agosto en el polideportivo, y la idea es de las 13 horas a 18, más que nada para la gente que se vuelve, que no llegue de noche, y por los accesos. Y también ver el tema del clima.”