Descartan caso de contaminación por fentanilo en Río Negro

La investigación epidemiológica y el seguimiento clínico del paciente de la clínica privada de Viedma, así como los resultados de los análisis de laboratorio pertinentes, confirmaron que el cuadro no guarda relación con la partida de medicamentos contaminados.





Cabe recordar que 13 de mayo se publicó en el Boletín Oficial la Disposición N°3156/25 de la ANMAT, por la cual se prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del producto.





Desde ese momento a la fecha el Ministerio de Salud de Río Negro, procedió al retiro de 45 mil ampollas recolectadas tanto en los hospitales públicos, como en los centros de salud privados.

Luego de una intervención quirúrgica a fines de abril, al paciente de Viedma se le administró fentanilo y, posteriormente, presentó algunos síntomas compatibles con la contaminación que afectó a un centenar de personas en todo el país.





Ante la alerta sanitaria que despertó el caso del cargamento contaminado, las autoridades mantienen la vigilancia activa sobre los stocks de medicamentos en el sistema de salud público y privado, en estrecha colaboración con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

