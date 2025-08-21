Detienen a un hombre que efectuaba disparos con un arma de fuego en plena costanera



Un hombre de 34 años fue detenido en la noche del miércoles en la zona de la costanera, luego de que vecinos alertaran al 911 por detonaciones de arma de fuego. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Policía de Río Negro, que logró dar con el sospechoso a pocos metros del lugar del hecho. Un hombre de 34 años fue detenido en la noche del miércoles en la zona de la costanera, luego de que vecinos alertaran al 911 por detonaciones de arma de fuego. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Policía de Río Negro, que logró dar con el sospechoso a pocos metros del lugar del hecho.





El subcomisario Víctor Escobar explicó que la alerta ingresó al sistema de emergencias alrededor de la medianoche, cuando un vecino denunció que había sido agredido y que, además, escuchó disparos en inmediaciones de Alberti y Pagano. Con las características aportadas por la víctima, los uniformados iniciaron un operativo de búsqueda que permitió aprehender al presunto autor en las cercanías, constatando que llevaba un arma de fuego en la cintura, con cargador colocado y una munición en recámara.





“Se convocó al Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes, y la persona ingresó demorada en sede policial por infracción al artículo 189 bis del Código Penal y abuso de arma”, precisó Escobar.





El funcionario aclaró que el detenido no contaba con la autorización legal para la portación del arma. “Se le consultó respecto a la documentación y no la poseía. La portación se extiende únicamente a personal de seguridad y casos muy excepcionales, lo cual no aplica en esta situación”, sostuvo.





Además, el subcomisario recordó que toda persona con tenencia legal de un arma debe cumplir requisitos específicos al momento de realizar disparos, como efectuar tiros a tierra y resguardar las vainas utilizadas, procedimientos que tampoco fueron respetados por el implicado.





De acuerdo con la información policial, el sujeto ya registra antecedentes por amenazas y conflictos previos con vecinos de la zona, quienes ratificaron haber sufrido distintos incidentes con él en declaraciones recientes.





El hombre permanece detenido en la unidad policial local y durante la mañana de este jueves se llevará adelante la audiencia de formulación de cargos y control de acusación.