Detuvieron en la localidad a un hombre con pedido de captura



En un operativo realizado en el barrio Usina, personal policial de El Bolsón detuvo a un hombre de 28 años que registraba un pedido de captura vigente emitido a comienzos de 2024 por el Ministerio Público Fisca En un operativo realizado en el barrio Usina, personal policial de El Bolsón detuvo a un hombre de 28 años que registraba un pedido de captura vigente emitido a comienzos de 2024 por el Ministerio Público Fisca





El procedimiento tuvo lugar entre el callejón Pehuén y la calle Guillermo Ojeda, donde efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) advirtieron la presencia del sujeto, cuya actitud les resultó sospechosa. Tras proceder a su identificación, constataron que sobre él pesaba una orden de detención por una condena por delito de abuso sexual en grado de tentativa, en concurso material con robo simple.





De inmediato, solicitaron la colaboración de personal de la Comisaría 12ª, quienes concretaron el traslado del individuo a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.